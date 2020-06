Automation Anywhere updatet Digital Workforce-platform

RPA-leverancier Automation Anywhere heeft zijn Digital Workforce-platform van een update voorzien. Hiermee kunnen bedrijven makkelijker bepaalde werkzaamheden voor hun medewerkers volledig automatiseren.

Met de update wil de RPA-specialist het bedrijven mogelijk maken bepaalde zakelijke processen eenvoudiger te automatiseren. Het gaat hierbij vooralom die workflow-processen waarbij medewerkers te maken krijgen met ongestructureerde data en die bepaalde API-integraties nodig hebben. Door deze processen nu volledig te automatiseren kunnen medewerkers eenvoudiger hun taken uitvoeren, bijvoorbeeld vanuit een thuissituatie.

Digital Workforce-platform

Concreet voegt de leverancier een aantal nieuwe mogelijkheden aan zijn Digital Workfoce-platform toe. Zo is nu een op software gebaseerde bot beschikbaar binnen Interactive Forms die iedere klantenservice agent meer handmatige taken uit handen neemt. Bovendien beschermt deze bot automatisch alle informatie met persoonlijk details in de front office. Zo krijgen agents alleen toegang tot de data uit verschillende systemen die zij op dat moment nodig hebben en wordt dit in een apart scherm getoond.

Ook is de integratie met API’s van andere softwareleveranciers verbeterd. Dit geldt met name voor integratie met het Anypoint Platform van Salesforce-dochter Mulesoft. Gebruikers kunnen hiervoor eenvoudig intelligente automatiseringstaken ontwikkelen. De nu uitgebrachte Automation Anywhere Bots for Mule 4 connector stelt ontwikkelaars in staat de snelheid en de bestendigheid van MuleSoft API datatransmissie en het RPA-platform van Automation Anywhere’s RPA platform met elkaar te combineren. Dit moet uiteindelijk meer toegang tot relevante informatie opleveren.

Verbeteren vaardigheden

Daarnaast is nu ook een nieuwe portal voor het verbeteren van RPA-vaardigheden gelanceerd. Deze portal vormt als het ware een soort stappenplan waarmee eindgebruikers bots voor zakelijke toepassingen kunnen maken en uitrollen. De portal biedt hiervoor onder meer video’s, tutorials, code samples, peer-to-peer support in een forum blogposts over RPA, nieuws over automatisering en cursussen van de Automation Anywhere University. De Automation Anywhere University heeft tot nu toe -ook door de huidige coronacrisis- al 1,1 miljoen opleidingen gegeven.

Online marktplaats en cloudopties

Verder is er nu ook de Private Bot Store beschikbaar. Deze Store geeft iedereen snelle toegang tot het snel omarmen van RPA-automatisering, -ontwikkeling en -standaardisatie. Concreet is de Store een cloudgebaseerde marktplaats waar bedrijven het aantal in productie te nemen bots kunnen upscalen en snel bots ontdekken of hergebruiken om werknemers met RPA vertrouwd te laten raken. De Private Bot Store beschikt over gepersonaliseerde aanbevelingen en documentatie.

Met Buy Online Automation wordt het eenvoudiger Cloud Starter Packs van de Automation Anywhere-oplossingen en -toepassingen aan te schaffen. Kosten voor deze cloudgebaseerde opties zijn beschikbaar vanaf 750 dollar per maand.