De meeste grote organisaties hebben in hun strategie ergens het woordje automation staan. Ze willen meer bereiken met hetzelfde aantal mensen. Dat kan alleen als je zaken gaat automatiseren, zodat je medewerkers meer tijd hebben voor andere dingen. Rond deze vorm van automatiseren is een complete industrie ontstaan waarin een speler als UiPath een grote rol speelt. We gingen in gesprek met Jaap-Jan Wever, de Regional Leader Benelux bij dit bedrijf.

UiPath heeft zijn wortels in Robotic Process Automation (RPA), oftewel het automatiseren van repetitieve taken. Middels softwarerobots kan een taak op een identieke manier snel worden herhaald. Duizenden keren als het moet. Deze vorm van automatiseren werkt, maar is niet de meest intelligente. Als er iets veranderde in het proces dat geautomatiseerd werd, dan liep de softwarerobot vast of leverde hij een foutief resultaat. Denk hierbij aan zaken zoals het verplaatsen van een inlogknop in een applicatie, of het verplaatsen van een factuurnummer naar een ander veld in een formulier. Hier moest dus wat meer intelligentie bij te pas komen.

Inmiddels praat men bij UiPath eigenlijk niet meer zoveel over RPA. Het is nog wel altijd de basis van wat UiPath doet, maar inmiddels ondersteunt men ook API’s en praat men liever over Intelligent Automation of hyperautomation. De relatief domme robots van weleer zijn een stuk intelligenter, ze kunnen zichzelf inmiddels corrigeren. Ook zijn AI en machine learning flink toegenomen in de industrie. Wat betekent dit voor organisaties? Is dit bereikbaar voor iedereen? En hoe ga je ermee aan de slag? Deze en andere vragen bespreken we in deze aflevering van Techzine Talks met Jaap-Jan Wever.

