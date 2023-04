LockBit is inmiddels een beruchte naam bij onder andere het Brabantse Joris Zorg, de KNVB, de Britse Royal Ma...

Het dreigingslandschap is het afgelopen jaar sterk veranderd, met name door de evolutie van de cybercriminele...

De staat van Kubernetes in 2023

Cloud is 'composable'. Het is een term die we keer op keer voorbij horen komen wanneer leveranciers van bedri...