ServiceNow neemt data management-bedrijf Sweagle over

ServiceNow maakt bekend dat het bedrijf de Belgische startup Sweagle overneemt. Sweagle is gespecialiseerd in configuration data management. Het is niet bekend hoeveel ServiceNow voor het bedrijf betaalt.

Met de overname van Sweagle kan ServiceNow zijn klanten de mogelijkheid bieden om inconsistenties in applicaties en infrastructuur te identificeren en te onderscheppen tijdens agile development cycles. De software van Sweagle wordt geïntegreerd in de Service Graph roadmap van ServiceNow door het beheren van configuration data voor public en private cloudomgevingen en moderne applicatie-infrastructuur zoals microservices, containers en serverless computing.

“Met mogelijkheden voor het beheer van configuration data van Sweagle, zullen we DevOps teams in staat stellen om applicatie- en infrastructuurwijzigingen sneller te leveren en tegelijkertijd het risico te verminderen”, aldus RJ Jainendra, vice-president van ServiceNow. “Sweagle brengt ook diepgaand DevOps talent naar ServiceNow.”

Centraal data-platform

Sweagle is in 2017 opgericht en biedt configuration data management as a Service aan. Het platform stelt gebruikers in staat om hun configuration data, zoals instellingen, parameters, securitydata en meer te beheren vanuit een centraal controlepaneel. Dit maakt het makkelijker voor DevOps- en IT-teams om data van de hele onderneming te beheren.

Het platform gebruikt machine learning om misconfiguraties te voorkomen die storingen in producten kunnen veroorzaken, en als er problemen zijn ontstaan die zo snel mogelijk te verhelpen. Het platform dient als een ‘single source of truth’ voor configuration data, waardoor deze data niet over verschillende tools wordt verspreid.

Volgens Pitchbook heeft Sweagle 3,12 miljoen dollar (2,76 miljoen euro) aan investeringen opgehaald. De overname wordt naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar afgerond.