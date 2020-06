ServiceNow breidt aantal datacenters in Europa uit

ServiceNow opent twee nieuwe Europese datacenters, welke zich bevinden in Dublin (Ierland) en in Newport (Verenigd Koninkrijk). De uitbreiding moet klanten onder andere helpen bij het oplossen van Brexit-problemen.

Concreet wil ServiceNow met de twee nieuwe datacenters Europese klanten in staat stellen hun digitale transitie-processen te versnellen. Daarnaast willen zij, gezien de locaties van de nieuwe datacenters, ook klanten helpen met de -tot nu toe onbekende- gevolgen die de Brexit straks voor hun cloudgebaseerde omgevingen gaan brengen. Denk bijvoorbeeld aan de geldigheid van de GDPR of andere compliance wet- en regelgeving.

Amsterdam-Dublin en Londen-Newport

Het nieuwe datacenter in Dublin gaat daarbij een paar vormen met het huidige datacenter van ServiceNow in Amsterdam. In deze gecombineerde datacenters kunnen straks alle klanten uit de EU-lidstaten terecht voor de Advanced High Availability-architectuur van ServiceNow en onderliggende diensten. Het paar Amsterdam-Dublin is onlangs live gegaan.

Klanten uit het Verenigd Koninkrijk kunnen straks terecht voor de diensten van ServiceNow in het bestaande datacenter in Londen en dus straks in Newport. Deze met elkaar verbonden datacenters gaan binnenkort live.

Wereldwijde ondersteuning

Wereldwijd beschikt ServiceNow nu over in totaal 11 ‘datacenterparen’ op vijf continenten. Deze worden verder ondersteund door zes wereldwijde locaties voor klantenondersteuning. Hiermee wil ServiceNow ervoor zorgen dat het wereldwijd klanten kan helpen bij het ondersteunen van digitale transitie-processen.