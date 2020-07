AWS brengt App2Container uit voor het containeriseren van applicaties

Amazon Web Services heeft een App2Container-tool uitgebracht voor het containeriseren van applicaties. De command line-tool zet bestaande Java- en .NET-applicaties om in gecontaineriseerde applicaties zonder codewijzigingen.

Volgens Amazon automatiseert App2Container veel handmatige handelingen die nodig zijn voor het containeriseren van bestaande applicaties. Gebruikers moeten de tool op de server installeren die gebruikt wordt om de applicatie workloads te draaien. De tool identificeert dependencies die de applicatie nodig heeft, brengt vervolgens de netwerkpoortconfiguraties in kaart en verpakt alles in Docker-images die gebruikt kunnen worden om containers te creëren.

Kubernetes

AWS wil ook enkele geavanceerdere taken vereenvoudigen. Als een bedrijf nieuwe gecontaineriseerde applicaties op de Amazon ECS-dienst inzet, kan App2Container automatisch de configuratie van Kubernetes vaststellen voor elke applicatie. Volgens AWS volgen deze geautomatiseerde instellingen automatisch de “AWS best practices voor security en schaalbaarheid door integraties met verschillende AWS-diensten zoals ECR, ECS en EKS.”

Volgens AWS Principal Developer Advocate, Channy Yun, kunnen bedrijven de tool ook gebruiken met on-premise workloads en applicaties die op concurrerende clouds draaien. Met App2Container kan AWS wellicht klanten van de concurrentie overnemen. De multi-cloud-ondersteuning kan theoretisch gezien, naast de automatiseringsfuncties voor reguliere applicatiemoderniseringsprojecten, ook worden gebruikt voor de migratie van workloads van andere platformen naar AWS.

“Door het moderniseren van bestaande applicaties met behulp van containers kun je ze overdraagbaar maken, ontwikkelingsflexibiliteit verhogen, je CI/CD-processen standaardiseren en de operationele kosten verlagen”, schreef Yun in een blog.

Java en .NET

De keuze voor Java en .NET, de technologieën die App2Container op het moment ondersteunt, is vrij logisch. Java is historisch gezien één van de belangrijkste programmeertalen voor bedrijven om bedrijfssoftware te schrijven, terwijl het .NET-framework op grote schaal wordt gebruikt in webapplicaties.

App2Container is gratis en gebruikers worden alleen gefactureerd voor AWS-diensten die ze gebruiken in hun projecten.

Tip: AWS benadrukt belang van fundering en Well Architected Framework