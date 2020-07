AWS maakt IoT SiteWise algemeen beschikbaar

AWS maakt zijn monitoringsdienst voor IoT-toepassingen AWS IoT SiteWise algemeen beschikbaar in enkele cloudregio’s in de Verenigde Staten en Europa. Bedrijven kunnen hiermee meer waarde halen uit hun industriële IoT-toepassingen.

AWS IoT SiteWise was al sinds eind 2018 in bèta beschikbaar en heeft nu een algemene release gekregen. Met de IoT-dienst kunnen vooral industriële bedrijven hun van sensors voorziene apparatuur goed in de gaten houden. Meer concreet gaat het daarbij om de punten waar de data van al deze sensors wordt verzameld.

Hierdoor kunnen zij mogelijke problemen eerder signaleren. Denk daarbij aan onder meer storingen in apparatuur en fouten in het productieproces. Ook helpt de AWS-dienst bij het op centrale plekken onderbrengen van data.

AWS Cloud voor analyse

Klanten kunnen hun apparatuur met AWS IoT SiteWise verbinden via een gateway die de on-premises servers verbindt met de public cloudomgeving van AWS. Via de servers worden de data naar de public cloudomgeving verstuurd voor analyse. De resultaten van deze analyses worden zichtbaar gemaakt in de SiteWise Console.

Ook kan dit dashboard worden gebruikt om eigen applicaties te ontwikkelen voor het monitoren van hun industriële apparatuur en de resultaten hiervan te visualiseren voor gebruik op pc’s of op mobiele devices. Op basis van deze gegevens kunnen zij dan actie ondernemen en hun operationele werkprocessen verder verbeteren, aldus AWS.

Pay-per-use en beschikbaarheid

Klanten betalen op basis van een pay-per-usemodel. Daarnaast krijgen zij aparte rekeningen voor de verschillende onderliggende diensten die zij gebruiken, zoals messaging, data storage, dataprocessing en het gebruik van de dashboard SiteWise Monitor.

ASWS IoT SiteWise is nu algemeen beschikbaar in twee cloudregio’s in de Verenigde Staten, US East en US West. In Europa is de dienst beschikbaar in de regio’s Frankfurt en Ierland.