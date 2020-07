Unit4 geeft cloudgebaseerde ERP-oplossing een upgrade

Unit4 heeft versie 7.7 van zijn Unit4 ERP-oplossing uitgebracht. De toegevoegde functionaliteit moet betere planning en beheer leveren aan complexe servicegerichte bedrijven.

De nieuwste release van het cloud-gebaseerde ERP-platform van Unit4 moet bedrijven vooral helpen om in tijden van onzekerheid meer flexibiliteit, schaalbaarheid en een hogere time-to-value geven. Denk hierbij aan het makkelijker integreren van de ERP-systemen met systemen van andere leveranciers, het kunnen uitrollen van industrie specifieke features en het eenvoudig ontwikkelen van extensies.

Samenwerking en nieuwe technologie

Meer concreet biedt versie 7.6 van Unit4 ERP nu functionaliteit voor het zonder problemen kunnen samenwerken met uiteenlopende juridische entiteiten. Hierdoor wordt de onderlinge samenwerking verbeterd, worden werkprocessen gestroomlijnd en kunnen klanten uiteindelijk beter worden bediend.

Verder gebruikt de toegevoegde functionaliteit nu ook diverse technologie als machine learning, social media, mobiele technologie en predictive analytics. Al deze technologie moet de werking van het ERP-platform verbeteren tot een ‘self-driving’-oplossing. Dit moet eindgebruikers helpen zich minder op administratieve taken te richten en meer op hun organisatorische activiteiten.

Extension Kits

Daarnaast maakt een low code Extension Kit het mogelijk om het cloudgebaseerde ERP-systeem met verschillende andere zakelijke systemen te verbinden en nieuwe workflows te maken. Dit zonder al te veel code te hoeven gebruiken. Zowel klanten als partners kunnen deze kit gebruiken om alle mogelijkheden van Unit4 ERP ten volle te benutten, vooral de bestaande Extension Kits.

Extension Kits die onder meer worden ondersteund, zijn Course Calendar-integratie, het signaleren van voltooide workflows via de digitale assistent van Unit4 Wanda, ERP Time Sheet sync vanuit Jira en een geautomatiseerde check op kredietwaardigheid bij het bestellen van producten. De resultaten van deze check worden ook weer via de digitale assistent Wanda doorgegeven.

