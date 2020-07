Rackspace wil opnieuw naar de beurs

Rackspace heeft officieel een aanvraag voor een beursgang (IPO) ingediend. Het moet de tweede beursgang van Rackspace worden, nadat durfkapitalist Apollo Global Management het bedrijf in 2016 van de beurs haalde.

Rackspace heeft de omvang van zijn aandelenportfolio niet bekendgemaakt en het is ook onbekend wat de aandelen zullen kosten. Het bedrijf is van plan om op de NASDAQ te gaan handelen onder de naam RXT. De bedrijven Goldman Sachs, Citigroup, en J.P. Morgan begeleiden de beursgang.

In april werd bekend dat Rackspace in stilte een beursgang voorbereidt. De waarde van het bedrijf wordt op 10 miljard dollar (9,2 miljard euro) geschat, inclusief schulden. Rackspace wil al langer de stap naar de beurs maken, maar er werd nog gewacht op het juiste moment.

Sinds de privatisering in 2016 richt Rackspace zich meer op customer service in plaats van zijn vorige rol als cloud provider. Onlangs werd de officiële naam van het bedrijf veranderd naar Rackspace Technology en kwam er een nieuwe look, focus en strategie.

Eerste beursgang

In 2008 stapte Rackspace Hosting, zoals het toen heette, naar de beurs onder de naam RAX. Rackspace was een van de eerste bedrijven die Infrastructure-as-a-Service aanbood. Het bedrijf speelde een grote rol in de ontwikkeling van het cloud-platform OpenStack.

Rackspace had de ambitie om te concurreren met grote jongens als Amazon, Microsoft en Google, maar daar is inmiddels van afgezien . Met deze cloud-providers werkt het bedrijf momenteel nauw samen. In 2016 verliet Rackspace de beurs nadat het bedrijf een deal van 4,3 miljard dollar (3,8 miljard euro) had gesloten met durfkapitalist Apollo Global Management.

