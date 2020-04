Rackspace zet stappen voor beursgang

Hostingaabieder en cloudconsultancy-specialist Rackspace heeft onlangs in stilte een gang naar de beurs of IPO voorbereid. Dit meldt het internationale persbureau Reuters op basis van niet nader genoemde bronnen.

Volgens het internationale persbureau is de eigenaar van de hostingaanbieder en cloudconsultant voor AWS en Microsoft Azure, durfkapitalist Apollo Global Management, nu een IPO gestart. De waarde van Rackspace wordt hierdoor op 10 miljard dollar, inclusief schulden, geschat.

Juiste moment

Volgens Reuters wilde de durfkapitalist Rackspace al langer naar de beurs brengen, maar werd nog gewacht op het juiste moment. Doordat door de huidige pandemie ervoor zorgt dat steeds meer bedrijven versneld naar de cloud overstappen – en dan vooral naar IaaS-platforms – of steeds meer diensten vanuit de cloud gaan gebruiken door het groeiende thuiswerken, is dit waarschijnlijk nu het juiste moment om deze beursgang te maken, zo geven de bronnen van het persbureau aan.

Omzet clouddiensten groeit

Reuters geeft aan dat de beursgang van Rackspace ook laat zien dat de markt voor clouddiensten flink aan het toenemen is. Volgens onderzoek van Allied Market Research heeft de wereldwijde markt voor clouddiensten straks in 2027 een totale omzet van meer dan 900 miljard dollar. In 2019 bedroeg