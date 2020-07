VMware Cloud on AWS wordt sneller en goedkoper

VMware heeft zijn VMware Cloud on AWS-dienst nieuwe functionaliteit gegeven. Bedrijven kunnen hierdoor eenvoudiger applicaties migreren en draaien op de hybrid clouddienst.

Bedrijven beschikken met VMWare Cloud on AWS over een hybrid clouddienst die de op software gebaseerde datacenter stack, inclusief de NSX-, vSphere- en vSAN-producten, van VMware in de AWS public cloudomgeving draait. AWS levert hiervoor de bare metal infrastructuur. Hierdoor maakt VMware on AWS het mogelijk een consistente en veilige infrastructuur voor zowel private als public cloudomgevingen te leveren. Daarbij krijgen bedrijven ook toegang tot alle AWS-diensten.

Voor bedrijven helpt deze hybrid cloudoplossing hun virtual machines (VM’s) te beheren en kunnen de containers met de belangrijkste applicaties eenvoudiger worden beheerd. Hierdoor is het mogelijk de applicaties op iedere infrastructuur te draaien. Belangrijke applicaties die worden ondersteund, zijn onder meer SQL Server-migraties, Oracle-databasemigraties en SAP-workloads.

Nieuwe bare metal instance

Met de nu uitgebrachte update biedt VMware on AWS een nieuw bare metal instance-type, i3en.metal. Deze instance is gebaseerd op de tweede generatie Intel Xeon Scalable-processors. Dit moet gebruikers bijna de helft minder per gigabyte aan ruwe storagekosten bieden.

Daarnaast zorgen deze processors voor minder latency en NVME SSD-capaciteit voor applicaties die grote hoeveelheden aan data verwerken. VMware geeft aan dat deze instances zeer geschikt zijn voor storage-dense workloads, bijvoorbeeld voor datacentermigraties en voor disaster recovery-doeleinden.

SDDC-update en MSP-dienst

In de update introduceert VMWare verder een two-host SDDC-configuratie. Deze configuratie moet de kosten omlaag brengen van de startprijs voor productieomgevingen. De nu uitgebrachte cluster zorgt voor een kleinere minimumomgeving waar productie workloads kunnen worden ontwikkeld. Concreet betekent deze toevoeging dat bedrijven tegen minder kosten vooraf met VMware Cloud on AWS kunnen beginnen.

VMware introduceert ook een nieuwe multitenant cloudmanagementdienst; VMware Cloud Director. Met deze dienst kunnen Managed Serivce Providers (MSP’s) een groter aantal klanten, tussen de vijf en tien keer zoveel, bedienen. En dit tegen lagere kosten.

Overige diensten

Ook wordt meer ondersteuning aan VMware Tanzu Kubernetes Grid toegevoegd. De extra ondersteuning moet het mogelijk maken om makkelijker op containers gebaseerde applicaties uit te rollen, te beheren en te schalen op VMware Cloud on AWS. VMware Tanzu Kubernetes Grid biedt onder meer geavanceerde netwerkoplossingen, een private container registry en verschillende tools voor lifecycle management. Dit moet klanten in staat stellen op grote schaal containers te draaien en te beheren op zowel private als public cloudomgevingen.

Verder lanceert VMware nog de oplossing VMware Transit Connect in een preview-versie. Met deze oplossing kunnen klanten hun netwerkopties verder uitbreiden. De dienst is gebaseerd op de AWS Transit Gateway en biedt onder meer hoge bandbreedte, een lage latency en veerkrachtige connectiviteit. Met de tool zijn deze eigenschappen eenvoudiger via geautomatiseerde provisioning op te zetten, zo besluit VMware.

Tip: VMware gaat nieuw tijdperk in met VMware Cloud Foundation 4