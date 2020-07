Salesforce geeft Marketing Cloud flinke update

Salesforce heeft een aantal updates uitgebracht voor verschillende producten in zijn Marketing Cloud-portfolio. De updates omvatten onder meer op Einstein gebaseerde AI-features voor Interaction Studio, meer functionaliteit in Pardot en integratie van Datorama met Tableau.

Volgens Salesforce zijn de updates gericht op een drietal principes. De updates moeten voor klanten digitale interactie veel menselijker maken, moeten bedrijven in staat stellen om klanten met empathie te benaderen en moeten marketingbudgetten en -impact verder optimaliseren.

Upgrades Interaction Studio

Hiervoor heeft Salesforce nu onder meer op Einstein, van het overgenomen Evergage, gebaseerde AI aan zijn Interaction Studio-product toegevoegd. Interaction Studio creëert ervaringen en coördinatie voor promotiecampagnes en kortingsacties over alle kanalen die een merk kan hebben. De nu toegevoegde functionaliteit omvat onder meer personalization recipes, personalization decision en A/B-testing.

Functionaliteit voor Pardot

De functionaliteit die nu aan Pardot, de B2B-markteringautomatisering van Salesforce, is toegevoegd gaat ook over AI. De updates voor dit product is onder meer op AI gebaseerde B2B marketing analytics, door Einstein ondersteunde makerting attribution analyses, nieuwe Pardot business units en sandbox-omgevingen voor ontwikkelaars. Op deze manier kunnen marketing-, sales- en klantenserviceteams beter samenwerken en beter inzicht hebben in het markt- en consumentensentiment.

Integratie Datorama met Tableau

Verder heeft Salesforce binnen zijn Marketing Cloud-aanbod zijn marketing intelligence-product van het in 2018 overgenomen Datorama nu geïntegreerd met zijn visualisatie-technologie van Tableau. Met de integratie krijgen marketeers onder meer mogelijkheden voor geautomatiseerde marketing data-integratie, realtime marketing insights, geïntegreerde zakelijke analyses en het onderzoeken van marketingdata.

De integratie moet er ook voor zorgen dat de Datorama-marketingperformancedata nu binnen de hele organisatie zichtbaar is en dat bedrijven deze data nog op iedere denkbare manier verder kunnen onderzoeken. Verder moet dit vergaande inzicht marketeers helpen hun marketingbudgetten en impact van marketingcampagnes verder te optimaliseren.

De integratie van Datorama met Tableau is per direct beschikbaar. De upgrades voor Pardot Premium zijn voor eind deze maand voorzien. De upgrades voor Interaction Studio komen aan het einde van het derde kwartaal van dit jaar algemeen beschikbaar.