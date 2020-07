Microsoft komt met nieuwe versie Azure Stack HCI

Microsoft heeft een tweede versie geïntroduceerd van zijn Azure Stack HCI-dienst. De compleet nieuwe versie van de dienst maakt het onder meer mogelijk Azure Stack HCI op eigen al bestaande hardware te draaien en is niet meer, zoals de eerste versie, gebaseerd op Windows Server.

De in 2019 geïntroduceerde Hyper-Converged Infrastructure (HCI)-dienst Azure Stack HCI maakt het mogelijk om gevirtualiseerde workloads on premise te draaien terwijl deze verbonden zijn met de Azure public cloud. De techgigant stelt dat Azure Stack HCI een evolutie is van de diverse Windows Server Software-Defined (WSSD)-oplossingen die eerder beschikbaar werden gesteld door de diverse hardware-leveranciers.

Met de dienst kunnen klanten die niet eerder Azure in hun datacenters of die van hun partners konden draaien, toch profiteren van de diensten van Microsoft Azure.

Eigenschappen Azure Stack HCI v2

De in preview uitgebrachte tweede versie van Azure Stack HCI heeft een complete revisie ondergaan. De oplossing is niet meer op Windows Server gebaseerd, maar is eigenlijk een nieuw OS. Het is speciaal ontwikkeld om HCI te draaien en met Azure geïntegreerd. Hybrid cloud is hierbij de standaard.

Een andere belangrijke update is dat klanten de oplossing nu op hun eigen bestaande hardware kunnen draaien. Hierbij moet wel aan bepaalde door de techgigant gevalideerde node-oplossingen worden voldaan.

Ook biedt versie 2 de mogelijkheid om verschillende clusters en virtuele machines die op Azure Stack HCI draaien te beheren met Azure Arc. Deze laatste oplossing is de Microsoft beheertool voor multicloudomgevingen.

Verder is er nog nieuwe functionaliteit als een nieuwe uitrol-wizzard, gratis Extended Security Updates for Windows Server 2008 vm’s, Stretch Cluster voor hoge beschikbaarheid van data en disaster recovery.

Ondersteuning hardware

Daarnaast wordt Azure Stack HCI ondersteund door de grote hardware-systemen van leveranciers als Dell Technologies, HPE en Lenovo. Gebruikers moeten misschien wel speciale NIC’s of HBA’s aanschaffen. Toch geeft de techgigant aan dat veel bedrijven misschien al servers hebben die al gekwalificeerd zijn om de nieuwe Azure Stack HCI-versie kunnen draaien. Azure Stack HCI v2 moet wel compleet nieuw worden geïnstalleerd.

De preview van Microsoft Azure Stack HCI v2 is nu beschikbaar. De techgigant heeft nog niet aangegeven wanneer de oplossing algemeen beschikbaar komt.