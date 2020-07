Microsoft helpt retailers met Connected Store in Dynamics 365

Microsoft voorziet zijn Dynamics 365 ERP- en CRM-applicaties van een update, om retailers te ondersteunen tijdens de pandemie. Zo komt het met Connected Store voor Dynamics 365 en komt er Power Platform-gebaseerde functionaliteit om veilig aan de slag te gaan.

Vanaf nu kun je zien hoe Microsofts Dynamics 365 Connected Store-mogelijkheden eruit zien. Microsoft heeft het aangekondigd in 2019, maar nu kunnen we er meer van zien. Connected Store maakt gebruik van videocamera’s en slimme sensoren om zo personeel in een winkel op de hoogte te stellen van iets opvallends, of simpelweg om de winkelruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken. In eerste instantie kijkt de app naar Shopper Analytics (statistieken over de klanten), Queue Management (kassarij-beheer) en Display Effectiveness (hoe effectief zijn je schappen ingericht). Binnenkort wordt daar de drukte in de winkel en de rij voor de winkel (in verband met COVID-19) aan toegevoegd, zo schrijft ZDnet.

Connected Store

Wat daarbij hopelijk flink kan gaan helpen, is Orions Systems. Microsoft wil dit bedrijf graag kopen, want het heeft grote interesse in de visuele systemen van dat Orions Systems. Deze worden namelijk aangestuurd door kunstmatige intelligentie en dat zou Microsoft graag implementeren in zijn Connected Store.

Daarnaast is er de Dynamics 365 Fraud Protection, waardoor winkeliers worden geholpen om kwaadwillenden in hun webwinkel eerder te ontdekken. Vaak gaan problemen hiermee gepaard met accountveranderingen en het aanmaken van accounts, dus hierop is de Dynamics 365 Fraud Protection-dienst goed getraind. Er is ook Loss Prevention ingebouwd, dat fraude omtrent geretourneerde artikelen en kortingen ziet en aangeeft.

Power Platform

Het eerdergenoemde Power Platform is er om mensen in retail te helpen terug te gaan naar de werkplek. Er zitten modules ingebouwd in dit sjabloon, waardoor winkeliers stap voor stap kunnen zien wat ze kunnen doen om te zorgen dat zij en hun personeel weer veilig aan het werk kunnen. Denk bijvoorbeeld aan een screening-app waarmee je jezelf kunt screenen, maar ook een tool om te weten wat je moet doen als je te maken krijgt met het coronavirus binnen je team. Dit Power Platform wordt nog uitgebouwd, maar voor nu is er in ieder geval iets bedacht om de soms spannende teruggang naar de fysieke werkplek iets comfortabeler te maken.