Leaseweb komt met cloud-oplossing genaamd Cloud Connect

Hostingbedrijf Leaseweb kondigt de lancering van Leaseweb Cloud Connect aan. Het gaat om een hybride cloudoplossing waarmee klanten hun door Leaseweb gehoste infrastructuur kunnen koppelen aan hun cloudomgeving.

Het idee is om bedrijven flexibiliteit te geven op het gebied van workloads en de mogelijkheid te bieden om deze te verplaatsen van Leaseweb infrastructuur naar de cloud en vice versa. Klanten kunnen kiezen tussen verbindingen van 100 Mbps, 10 Gbps en alles daartussenin. Het hostingbedrijf wil hierin vooral benadrukken dat het maatwerk en schaalbaarheid wil leveren als het gaat om de infrasctructuur, diensten en applicaties binnen een openbare cloud.

Leaseweb Cloud Connect

Leaseweb Cloud Connect werkt via Megaport, een provider gespecialiseerd in Network as a Service. Het is in eerste instantie alleen mogelijk om een connectie te leggen met Amazon Web Services. Later dit jaar worden daar volgens de plannen steeds meer hyperscalers aan toegevoegd.

Nikolaos Kolestsas, productmanager bij Leaseweb Global: “Het nieuwe aanbod biedt een hybride cloudoplossing. Hiermee kunnen bedrijven een openbare cloud gebruiken voor ontwikkeling, PaaS-functies, eenmalige werklasten en big data-platforms. Dat werkt allemaal met Leaseweb voor bedrijfskritische applicaties en bijbehorende data of specifieke productieomgevingen.”

Megaport

Kolestsas: “Het Software Defined Network van Megaport biedt de schaalbare, veilige connectiviteit naar de cloud om topprestaties te garanderen. Deze aanpak minimaliseert de infrastructuurkosten en verhoogt de snelheid waarmee organisaties nieuwe producten en diensten op de markt kunnen brengen. ”

Leaseweb Cloud Connect is een combinatie van het Hybrid Connect-concept van Leaseweb en de Software Defined Networking-technologie van Megaport. Megaport Connected heeft met meer dan 170 directe cloud-connecties een zeer breed bereik over de hele wereld. Hierdoor is het makkelijk om verbinding te maken met de openbare cloudinfrastructuur van een bedrijf. Zo kunnen hybride oplossingen worden gemaakt die altijd schaalbaar zijn.

Eric Troyer, Chief Marketing Officer bij Megaport. “Leaseweb Cloud Connect versterkt de positie van Leaseweb binnen de hybride cloudproviderruimte. Het stelt Leaseweb in staat om een ​​uitgebreide cloudtoegangsdienst te bieden aan hun MKB en startende klanten. We zijn verheugd dat we de voortdurende evolutie van het bedrijf kunnen ondersteunen. Zeker nu de vraag naar hybride en multi-cloud in heel Europa blijft groeien. “