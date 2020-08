Red Hat zet verder in op Kubernetes

Red Hat gaat meer inzetten op het orkestreren van Kubernetes containers. Onlangs werd Red Hat OpenShift 4.5 algemeen beschikbaar en lanceerde de specialist op Kubernetes gebaseerde mogelijkheden voor edge computing en verbeterde DevOps tools voor software containers. Verder werkt Red Hat nu samen met Intuit.

Red Hat is druk bezig de specialist voor het orkestreren van Kubernetes containeromgevingen te worden. In Red Hat OpenShift 4.5 is nu een belangrijke rol weggelegd voor Red Hat OpenShift Virtualization. Deze technologie is afkomstig van het KubeVirt open sourceproject. Met Red Hat OpenShift Virtualization zijn bedrijven in staat applicaties in zowel virtual machines (vm’s) als in containers en met serverless functionaliteit te ontwikkelen, te implementeren en te beheren in een enkel Kubernetes-platform dat op een bare metal-infrastructuur draait.

Wanneer de vm’s onder het beheer van Red Hat OpenShift vallen, kunnen de daarin aanwezige applicaties langzaam naar containers worden gemigreerd of binnen deze vm’s worden gehouden. Op deze manier kunnen hybride applicaties worden ontwikkeld die in beide omgevingen naast elkaar op hetzelfde platform draaien.

VMware vSphere

Een andere belangrijke nieuwe feature van versie 4.5 van Red Hat OpenShift is dat de Kubernetes-orkestratietool nu makkelijker kan worden uitgerold in VMware vSphere-omgevingen. Waar eerder gebruikers eerst de onderliggende virtuele of bare metal-infrastructuur moesten inregelen voordat Red Hat OpenShift kon worden geïnstalleerd, gaat dat nu bijna met een ‘enkele klik’.

Full stack automation

Beheerders kunnen nu met ‘full stack automation’ in een keer de vm’s booten, het netwerk en de storage configureren en Kubernetes en alle andere daarop liggende onderdelen installeren op VMware vSphere. Deze full stack automation was al beschikbaar voor AWS, Google Cloud Platform en Microsoft Azure.

Mogelijkheden voor edge-omgevingen

Een andere nieuwe feature is de verdere uitbouw van Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes. Met deze tool kunnen bedrijven meerdere OpenShift Kubernetes-clusters beheren vanuit een enkele centrale omgeving. Klanten kunnen hierbij direct schakelen tussen verschillende clusters. Dit maakt het beheer eenvoudiger en sneller. Het maakt volgens Red Hat dan ook niet uit waar deze clusters draaien, on-premises of in de diverse public cloudomgevingen.

Nu heeft Red Hat deze tool verder uitgebreid richting edge-omgevingen. Dit vooral om bedrijven te helpen die steeds meer AI richting de uiteinden van hun netwerken willen pushen. Met de nieuwe functionaliteit van Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes kunnen klanten met Red Hat OpenShift 4.5 kleinere node-omgevingen, in dit geval omgevingen die maximaal uit drie nodes bestaan, ondersteunen om daarop Kubernetes uit te rollen. Zonder dat hierbij afbreuk wordt gedaan aan alle mogelijkheden van het containerplatform. Dit maakt het weer geschikt voor kleine omgevingen, zoals edge-omgevingen.

Overige nieuwe functionaliteit

Red Hat heeft voor Kubernetes-omgevingen ook een aantal nieuwe ontwikkeltools gepresenteerd. Deze tools omvatten onder meer een verbeterde ondersteuning voor op afstand werken in CodeReady Workspaces, een preview van ondersteuning voor de BuildPack- en Kaniko-projecten en volledige support voor Helm 3.2 application manager en het Knative serverless beheerplatform.

Samenwerking met Intuit

Verder werkt Red Hat samen met Intuit. De samenwerking bestaat onder meer uit Argo CD, een declarative continuous delivery tool voor op Git repositories gebaseerde Kubernetes deployments. Argo CD moet bedrijven helpen de Kubernetes- en applicatie-omgevingen die het platform host makkelijker te configureren en hiervoor definities uit te rollen.