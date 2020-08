VMware integreert vRealize meer met Tanzu

VMware heeft zijn vRealize-portfolio een update gegeven. De suite aan cloud management-tools integreert nu beter met VMware Tanzu en biedt onder meer mogelijkheden voor self-driving automatisering en security.

vRealize moet het mogelijk maken om applicaties, infrastructuur en platformdiensten op een consistente manier en op schaal op te zetten, uit te rollen en te beheren. Dit kan in het on-premise datacenter, de cloud, tot aan edge-omgevingen.

Belangrijke zaken die worden geadresseerd zijn een intelligente uitvoer van de werkzaamheden, een geautomatiseerde IT-omgeving en een IT-omgeving die is ingericht voor DevOps.

Self-driving belangrijk

VMware vRealize bestaat uit diverse producten waarvan VMware vRealize Operations en VMware vRealize Automation de belangrijkste zijn. VRealize Operations is een tool om de ‘gezondheid’ van virtuele omgevingen in de gaten te houden en beheren. Met de tool kan de gebruiker de capaciteit van de omgevingen beheren en worden eventuele problemen opgelost. vRealize Automation is een platform voor het automatiseren van infrastructuur en dat self-service multicloudomgevingen mogelijk moet maken.

Beide oplossingen moeten klanten helpen om zogenoemde ‘self-driving’-mogelijkheden voor applicaties en infrastructuur mogelijk te maken. Zo kunnen zij makkelijker private en hybrid clouds plannen en opschalen.

Meer integratie met VMware Tanzu

De update integreert deze tools sterker met VMware Tanzu, het Kubernetes-beheerplatform van VMware. Belangrijkste reden hiervoor is om de ondersteuning van Kubernetes te vergroten.

Door VMware Tanzu met vRealize Operations and vRealize Automation zijn klanten, aldus VMWare, beter in staat om geautomatiseerd de gezondheid, de prestaties, capaciteit, kosten en configuratie van deze container-applicaties te ontdekken en in de gaten te houden.

VRealize Operations and vRealize Automation zijn nu ook nog meer geïntegreerd met monitorings tools van derde partijen. Denk hierbij aan tools van onder meer AppDynamics, Datadog en Dynatrace. Ook is app-discovery-capaciteit toegevoegd met vRealize Insight. Al deze toegevoegde waarde moet klanten helpen om beter applicatieproblemen te voorspellen en te voorkomen.

Meer security

Naast al deze nieuwe monitorings- en automatiseringstoepassingen, is ook nieuwe beveiligingscapaciteit toegevoegd. Vooral voor vRealize Automation. Nieuwe mogelijkheden zijn onder andere gedetailleerde op rollen gebaseerde toegangsmogelijkheden en beveiligingsondersteuning voor multitenant infrastructuuromgevingen.

Overige updates

Verder is meer functionaliteit voor ‘infrastructure as code’ toegevoegd met de introductie van de template engine VMware Cloud Templates. Deze templates zijn een perfecte modelkopie van vm’s waarvandaan beheerders zelf meer kunnen uitrollen, klonen of converteren.

Andere toegevoegde mogelijkheden aan de VMware vRealize suite komen onder meer via VMware’s vRealize Log Insight. Deze tool maakt realtime monitoring mogelijk van applicatie-logs, network traces, configuratiebestanden, berichten en performance data. Ook is daar nu inzicht in Kubernetes-omgevingen aan toegevoegd. Ook biedt deze tool meer integratie met VMware Cloud on AWS.

Verder zijn er nog betere onboardingsmogelijkheden toegevoegd voor gebruikers van VMware Skyline. VMware Skyline monitort en verzamelt informatie over het gebruik van VMware-producten en geeft op basis daarvan alerts over mogelijke problemen.