Red Hat maakt data inzichtelijk met OpenShift Container Storage 4.5

Red Hat presenteert versie 4.5 van zijn OpenShift Container Storage-oplossing. Met deze oplossing krijgen bedrijven meer inzicht in hun data. Ook de data die zich binnen containers in hybrid cloudomgevingen bevindt. Daarnaast wordt data in rest, data in motion of data in action verregaand ondersteund.

Red Hat geeft bedrijven nu meer inzicht in waar hun data is opgeslagen en of deze beschikbaar is. Zeker als het gaat om data die zich in containers binnen Kubernetes-platforms bevinden in hybrid cloudomgevingen.

Betere onderliggende architectuur

Met de versie 4.5 van Red Hat OpenShift Container Storage kunnen bedrijven, in combinatie met het Red Hat OpenShift Container Storage Platfom, een betere architectuur ontwikkelen voor de onderliggende datadiensten van applicaties.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om parameters in te stellen voor meetgegevens, logging en registry. Met de recent uitgebrachte Red Hat OpenShift Virtualization-oplossing is het mogelijk vm’s en containers op een eenduidig, geïntegreerd platform, inclusief Red Hat OpenShift Container Storage te hosten. Dit biedt volgens Red Hat een hoge beschikbaarheid van persistent data, inclusief een gedeelde read-write-many toegang tot blocks voor betere prestaties. Verder ontstaat hierdoor ook een eenduidige, geïntegreerde opslagoplossing voor zowel vm’s als containers.

Ondersteuning voor verschillende data- types

Voor de onderliggende data ondersteunt Red Hat OpenShift Container Storage 4.5 daarnaast binnen Kubernetes workloads voor ‘data at rest’, ‘data in motion’ en ‘data in action’. Concreet beschikt de nu uitgebrachte laatste versie van de tool voor data at rest een nieuwe grootschalige uitrolmogelijkheid met het storagefundament van Red Hat, Red Hat Ceph Storage. Hierdoor wordt het mogelijk om zonder verlies aan prestaties tot 10 miljard objecten op te schalen.

Daarnaast kan Red Hat OpenShift Container Storage 4.5 door een geïntegreerde ondersteuning van object-, file- en block storage vanuit een centraal overzicht overweg met alle gangbare datasoorten van containergebaseerde applicaties. De oplossing biedt hiervoor een centraal controle-overzicht. Verder zorgt de zogenoemde ‘Rook-operator for Red Hat Ceph Storage’ voor een nog beter beheer van het platform.

Functionaliteit voor data in motion

Het analyseren van data in motion is vaak een lastige klus omdat beheerders moeten weten waar deze data zich bevindt. Ook komt data uit verschillende bronnen tegelijkertijd samen, waardoor het voor de gebruikte applicaties en datateams lastig wordt alle analyses op tijd te leveren.

Red Hat OpenShift Container Storage 4.5 ondersteunt hiervoor nu de integratie van Amazon S3 bucket-notificaties. Hiermee kunnen beheerders geautomatiseerde data-pipelines maken voor het binnehalen, catalogiseren, routeren en verwerken van realtime data.

De oplossing zorgt er ook voor dat deze geautomatiseerde data-pipelines een geïntegreerde toegang hebben tot Red Hat AMQ Streams en Red Hat OpenShift Serverless. Uiteindelijk kunnen bedrijven op deze manier een op notificaties gebaseerde architectuur ontwikkelen die efficiency van de geautomatiseerde data-pipelines benutten, aldus Red Hat.

Ondersteuning van data in action

Verder biedt Red Hat OpenShift Container Storage 4.5, in het kader van data in action, meer granulaire controle in over hoe zij rekenkracht van storage kunnen loskoppelen. Dit is vooral handig voor een brede reeks aan workloads, van latency-gevoelige databases tot meer op throughput georiënteerde, schaalbare datawarehouses en datalakes.

Andere toepassingen van het loskoppelen van rekenkracht en storage zijn er voor AI die op in-/deductie en modellering is gericht. Dit in tegenstelling, zo geeft Red Hat aan, tot machine learning. Machine learning heeft juist wel baat bij een strakkere koppeling tussen rekenkracht en storage. Dit vanwege onder meer een snellere dataconsumptie en het trainen van modellen.

