Microsoft brengt Azure naar de ruimte

Microsoft biedt speciale oplossingen op basis van Azure voor onder meer de ruimtevaartindustrie. Via het initiatief Azure Space wil de techgigant met Azure clouddiensten leveren voor ruimtevaart- en satellietconnectiviteit. Inmiddels zijn de eerste samenwerkingen en producten bekend.

Het programma Azure Space van Microsoft is eigenlijk een verzameling van producten en samenwerkingen die als centrale kern de Azure public cloud hebben. Volgens de techgigant moet Azure Space diensten gaan leveren aan niet alleen de ruimtevaart, maar ook bedrijven die gebruikmaken van ruimtevaart- en satellietdiensten. Denk hierbij aan de agrarische sector, de energiesector, telecomsector en de overheid. Eigenlijk ieder bedrijf of industrietak die communicatie en bandbreedte nodig heeft over (extreem) lange afstanden.

Samenwerkingsverbanden

Een belangrijke samenwerking heeft Azure Space met SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Concreet wil de techgigant internetconnectiviteit leveren via het Starlink-satellietsysteem van het ruimtevaartbedrijf.

Ook willen beide bedrijven connectiviteit mogelijk maken tussen Starlink en de wereldwijde Azure-datacenters. Onder meer om nog beter Azure-functionaliteit te leveren aan edge devices en -omgevingen. Hiervoor worden de grondstations van SpaceX geïntegreerd met Azure netwerkfunctionaliteit, zodat klanten van Starlink toegang hebben tot allerlei Microsoft-diensten vanuit Azure.

Andere belangrijke partners voor Azure Space zijn onder meer satellietoperators SES, KSAT, Viasat, Kratos, Amergint, KubOS en US Electrodynamics. Ook Lockheed Martin, Airbus, het Amerikaanse Ministerie van Defensie en geobedrijf Seequent doen aan het programma mee.

Modulair datacenter met satellietconnectiviteit

Met de lancering van Azure Space maakte Microsoft ook de eerste toepassingen bekend. Zo presenteert de techgigant het Azure Modular Datacenter (MDC). Dit is een modulair datacenter in een scheepscontainer dat beschikt over een eigen HVAC-systeem, server racks, networking en securitymogelijkheden en draait voorlopig op Azure Stack Hub. Het modulaire datacenter kan overal ter wereld in de meest afgelegen locaties worden geplaatst en kan zowel online als offline draaien. Internetconnectiviteit verloopt via het Starlink-satellietsysteem van SpaceX.

Azure Orbital-oplossingen

Daarnaast is Azure Orbital aangekondigd. Met deze nieuwe dienst krijgen satellietbedrijven toegang tot fysieke satellietcommunicatiemogelijkheden. De operators kunnen via een private preview satellietdata verwerken en analyseren in Azure en toegang plannen tot de antennes van de Azure Orbital grondstations.

De dienst is volgens de techgigant vergelijkbaar met het vorig jaar gelanceerde Microsoft-dienst ExpressRoute for Satellite. Hiermee kunnen grote zakelijke klanten waar ook ter wereld met private en dedicated verbindingen communiceren met Azure-locaties. Ook ExpressRoute for Satellite valt nu onder het Azure Space-portfolio.

Last but not least, introduceert Microsoft de dienst Azure Orbital Emulator. Dit is een simulatieomgeving waarin met soft- en hardware grootschalige satellietnetwerken kunnen worden getest. Onder meer kunne klanten hiervoor AI-algoritmes evalueren en trainen voor satellietverbindingen, voordat de satellieten worden gelanceerd.

AWS ook naar de ruimte

Microsoft is mijn zijn Azure Space-programma niet de enige public cloudaanbieder die nu ook een graantje van de ruimtevaart- en satellietindustrie wil meepakken. Ook AWS is op dit terrein actief met het eerder dit jaar gelanceerde AWS Aerospace and Satellite Solutions. AWS heeft ook een eigen poot voor satellietverbindingen, AWS Ground Station, en het eigen satellietbedrijf Project Kuiper. Deze twee projecten moeten concurreren met Starlink van SpaceX en de diensten van andere satellietaanbieders.