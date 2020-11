HPE gaat VDI-oplossingen leveren via GreenLake

HPE wil klanten virtual desktop infrastructure (VDI)-oplossingen gaan leveren via zijn GreenLake-programma. HPE GreenLake for VDI is, naast de eigen tools van HPE, onder meer gebaseerd op technologie van Citrix, Nutanix, Nvidia en VMware.

HPE wil met de nu uitgebrachte HPE GreenLake for VDI-oplossingen bedrijven meer gaan helpen bij het faciliteren van werken op afstand. De diensten moeten vooral zorgen voor vereenvoudigd beheer, het sneller opzetten van productie, betere beveiliging en controlemogelijkheden en minder kosten.

Specifieke doelgroepen medewerkers

Meer concreet gaan de VDI-diensten zich richten op specifieke doelgroepen van medewerkers. Hiervoor wordt een juiste mix van apparatuur en diensten geleverd die speciaal voor deze types medewerkers geschikt zijn. De configuratie wordt speciaal hiervoor samengesteld en geleverd tegen een prijs naar gebruik. De configuraties worden vervolgens geleverd in de omvang van -naar wens- 100, 300, 500 of 1.000 exemplaren.

Vier gebruikersprofielen

HPE onderscheidt binnen zijn HPE GreenLake for VDI-oplossingen een viertal gebruikersprofielen. Power users die intensieve kantoorapplicaties, mid-level graphics en verschillende schermomgevingen nodig hebben, krijgen een virtuele applicatieomgeving op basis van een configuratie van HPE ProLiant servers of HPE Nimble Storage dHCI Hyper-Converged-systemen. Deze toepassingen beschikken daarnaast over GPU’s van Nvidia en virtuele pc-software.

Engineering-medewerkers krijgen bijvoorbeeld meer rekenkracht en grafische functionaliteit voor data-analyse en het werken met systemen die voor latency zijn geoptimaliseerd. De hiervoor geschikte HPE Greenlake for VDI-oplossing bestaat onder andere uit Nvidia GPU’s and Nvidia Virtual Workstation software in combinatie met HPE-servers of Hyper-Converged-systemen voor de rekenkracht.

Kenniswerkers krijgen van de techgigant een schaalbare infrastructuur die geschikt is voor grote hoeveelheden medewerkers. Deze infrastructuur is gebaseerd op HPE ProLiant servers, HPE Nimble Storage dHCI of HPE SimpliVity Hyper-Converged-systemen

Tot slot krijgen medewerkers die vooral taken uitvoeren en vaak applicaties gebruiken die niet zoveel rekenkracht vereisen, zoals call centermedewerkers, een infrastructuur op basis van HPE ProLiant servers of HPE Nimble Storage dHCI Hyper-Converged-systemen.

Ook diensten HPE GreenLake-partnerecosysteem

Naast deze gebruikersprofielen, kunnen klanten vanzelfsprekend ook VDI-oplossingen afnemen uit het HPE GreenLake-partnerecosysteem. Denk hierbij, naast Citrix VDI-oplossingen, onder meer aan VMware Horizon en Nvidia virtuele GPU (vGPU)-technologie voor meer capaciteit vragende workloads. Ook kunnen klanten de populaire Nutanix Hyper-Converged Infrastructure-software gebruiken om VDI-oplossingen via HPE GreenLake te leveren of om met HPE-servers eigen private cloud- en hybrid cloud-omgevingen te bouwen.

De HPE GreenLake for VDI-oplossingen zijn vanaf december 2020 beschikbaar.