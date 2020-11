Salesforce Customer 360 Truth is nu volledig beschikbaar

Een jaar nadat Salesforce zijn Customer 360 Truth-pakket heeft aangekondigd, zijn alle onderdelen ervan nu algemeen beschikbaar. Het gaat hierbij voornamelijk om de 360 Audience-dienst, die wat langer op zich liet wachten.

Met Customer 360 Audiences kunnen beheerders verenigde klantprofielen opbouwen aan de hand van bekende data, zoals e-mailadressen en first party ID’s. Ook wordt hierbij onbekende data gebruikt, zoals websitebezoeker en apparaat ID’s.

Vertraagd

De dienst werd eind vorig jaar aangekondigd als onderdeel van het Customer 360 Truth-model, maar in tegenstelling tot drie andere aangekondigde diensten, was Audiences niet meteen beschikbaar. Toen gaf Salesforce aan dat Audiences in de eerste helft van 2020 beschikbaar werd, maar dit heeft klaarblijkelijk wat vertraging opgelopen.

Customer 360 Truth

Customer 360 Truth is een set tools die data van onder meer sales, service, marketing en commerce verbindt om zo een enkele, universele Salesforce ID voor iedere klant op te zetten. Aan dat ID worden alle interacties en voorkeuren gekoppeld, zodat bedrijven een compleet overzicht krijgen van de klanten en hun eisen beter kunnen voorspellen.

Andere diensten

De andere drie diensten in Customer 360 Truth, die vorig jaar al uitkwamen, zijn:

Data manager: Hiermee is het mogelijk om klantdata te verbinden in Salesforce en andere systemen;

Identity: Een gecentraliseerde inlog voor klanten om bij alle websites, e-commercewinkels, mobiele apps en mobiele producten van het bedrijf te komen;

Privacy: Een hulpmiddel voor bedrijven om zich aan alle privacywetgeving te houden.

