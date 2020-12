RPA-leverancier UiPath wil naar de beurs

Robotic Process Automation (RPA)-leverancier UiPath wil komend jaar naar de beurs, zo bericht Bloomberg.

Volgens Bloomberg moet deze beursgang in de eerste helft van het komend jaar plaatsvinden. Wanneer UiPath naar de beurs gaat, kan dit de waarde van het bedrijf -die sinds de laatste investering in de maand juli van dit jaar nog op 10 miljard dollar is geschat- verdubbelen tot maar liefst 20 miljard dollar.

RPA-oplossingen

UiPath levert RPA-oplossingen, zoals softwaregebaseerde robots die repetitieve taken van medewerkers monitoren en daarvoor suggesties geven om deze te automatiseren. Dit kan binnen bedrijven de productiviteit flink verbeteren en het maken van fouten verminderen. Naast deze RPA-oplossingen biedt UiPath ook een uitgebreid ecosysteem rondom RPA, zoals gratis trainingsprogramma’s en gratis online forums voor ontwikkelaars.

Sterk groeiende RPA-markt

Volgens experts is de beursgang van UiPath mede ingegeven door de sterk groeiende markt voor RPA-oplossingen. Inmiddels zijn ook grote techbedrijven, zoals Microsoft en IBM, druk bezig op dit terrein marktaandeel te veroveren. Dit doen zij vooral door overnames. In het geval van Microsoft is dit de overname van Softomotive. IBM nam dit jaar nog het Braziliaanse RPA-bedrijf WDG Automation over.

