ServiceNow brengt tool uit voor hulp bij vaccinatieprogramma’s

ServiceNow heeft ServiceNow Vaccine Administration Managament gelanceerd. Dit is een suite van tools en applicaties die moeten helpen vaccinatieprogramma’s voor de huidige COVID-19 crisis sneller en veiliger te laten verlopen.

Hulp bij de uitrol en implementatie COVID-19 vaccinatietrajecten is hot voor de leveranciers van SaaS-oplossingen. Onlangs kondigden Microsoft en Salesforce aan om op dit gebied te gaan samenwerken en ook Workday heeft hiervoor tooling uitgebracht.

Nu is dus ServiceNow aan de beurt en heeft een suite van tools en applicaties gelanceerd, ServiceNow Vaccine Administration Managament. Met deze oplossingen kunnen (gezondheids)organisaties en bedrijven het hele proces van vaccineren uitvoeren, beheren en in de gaten houden. In het geval van ServiceNow natuurlijk om op termijn een gezonde terugkeer naar de werkvloer mogelijk te maken.

Begeleiding en uitvoer van het hele vaccinatieproces

De nu gelanceerde suite van tools en applicaties richten zich op het vergemakkelijken van de distributie van vaccins, de bijbehorende administratieve handelingen en monitoring van deze processen. Denk daarbij onder meer aan het plannen van de distributie naar prikstraten, het regelen van goede opslagcondities en de planning van de vaak twee benodigde vaccinaties.

Diverse tools

De oplossing is gebouwd op basis van het Customer Service Management platform en biedt mobiele en self-service tools voor zowel logistieke werkzaamheden, planning en communicatie. Hiermee moet het hele vaccinatieproces kunnen worden gepland en uitgevoerd. Ook kan hiermee de uiteindelijke effecten van de vaccinaties in de gaten worden gehouden, zodat straks een makkelijker terugkeer naar het ‘oude normaal’ mogelijk is.

ServiceNow Vaccine Administration Managament is per direct beschikbaar en wordt inmiddels wereldwijd al door gezondheidsorganisaties ingezet.