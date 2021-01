Workday neemt Peakon over voor 700 miljoen dollar

Workday is van plan Peakon over te nemen, een Deense startup gespecialiseerd in werknemersfeedback. Hiervoor wordt 700 miljoen dollar (577 miljoen euro) uitgetrokken

Met de overname wil Workday zijn cloudgebaseerde HR-software uitbreiden. Meer concreet gaat het om analysetools om de tevredenheid van werknemers te meten. Workday levert al oplossingen voor het onderzoeken van het werknemerssentiment, maar het platform van Peakon moet deze functionaliteit verbeteren. Hierdoor krijgen bedrijven betere inzichten.

Op basis van deze inzichten kunnen zij de productiviteit van hun werknemers verbeteren, meer investeren in het ontwikkelen van talent en uiteindelijk ook hun medewerkers beter behouden. Dit alles moet leiden tot een betere service aan eindklanten.

Het cloudplatform van Peakon laat bedrijven de tevredenheid van hun werknemers meten, door feedback te verzamelen. Dit met behulp van vragenlijsten die de werknemers krijgen toegestuurd.

AI-technologie

De ingebouwde AI-technologie maakt het onder andere mogelijk deze vragenlijsten in 50 verschillende talen te vertalen. Dit is handig voor multinationals. Andere AI-technologie zorgt ervoor dat automatisch de belangrijkste informatie uit deze vragenlijsten wordt gehaald en weergegeven in overzichtelijke uitslagen.

De overname moet in april dit jaar zijn definitieve beslag krijgen.