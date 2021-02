Jeff Bezos stopt als Amazon-CEO

Jeff Bezos heeft bekendgemaakt dat hij over een aantal maanden stopt als CEO van Amazon. Hij wordt vervangen door AWS-CEO Andy Jassy. Bezos blijft echter een belangrijke rol binnen Amazon spelen als bestuursvoorzitter.

In een e-mail naar de werknemers van Amazon, die ook gepubliceerd is op de nieuwspagina van Amazon, vertelt Bezos dat hij te veel tijd kwijt was aan de alledaagse zorgen en taken om het bedrijf draaiende te houden. Hij wil meer energie en aandacht besteden aan het ontwikkelen van nieuwe producten en initiatieven. Hierbij noemt hij de Day 1 Fund, de Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post en andere passies.

Andy Jassy

De positie van Bezos wordt overgenomen door Andy Jassy. Jassy stond in 2006 aan de wieg van Amazon Web Services en is daar sinds 2016 CEO. Het is niet duidelijk of zijn positie bij AWS door iemand anders wordt overgenomen of dat hij de leiding over beide bedrijven krijgt.

’s Werelds grootste webwinkel

Bezos heeft Amazon in 1994 opgericht als een online marktplaats voor boeken, maar breidde het bedrijf al snel uit naar andere consumentenproducten. Inmiddels is Amazon uitgegroeid tot de grootste webwinkel ter wereld en is Jeff Bezos meerdere keren beschreven als de rijkste man ter wereld.

Bezos heeft zijn bezigheden steeds verder verbreed. Amazon is van een webwinkel uitgegroeid tot de grootste IaaS-dienst ter wereld. Verder werkt Bezos al ruim twintig jaar aan Blue Origin, een bedrijf met het doel om meer planeten in het zonnestelsel te koloniseren. In 2013 nam Bezos de Amerikaanse krant The Washington Post over.

De wisseling van de wacht als Amazon-CEO moet in het derde kwartaal van dit jaar plaatsvinden.

