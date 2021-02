Zes Nederlandse IT-bedrijven bundelen krachten

Zes IT-bedrijven van Nederlandse bodem hebben hun handen ineen geslagen om één groot bedrijf op te richten, onder de naam Interstellar. Samen hebben de bedrijven meer dan 400 medewerkers en een verwachte omzet van meer dan 100 miljoen euro.

De zes die gaan samenwerken bestaan uit drie IT-dienstverleners en drie specialisten op het gebied van cloud en security. In de eerste groep zitten Solimas, Exite ICT en CSN Groep. De tweede groep bestaat uit Fundaments, DataExpert en Pinewood.

“Het is onze ambitie om de meest relevante IT-dienstverlener van Nederland te worden. Wij maken het verschil door deze uitdaging collectief aan te gaan en tegelijkertijd de unieke identiteit en het ondernemerschap van de aangesloten ondernemingen te behouden,” aldus Maarten van Montfoort, CEO van Interstellar en oprichter van Solimas, in het persbericht. “De digitale reis van klanten vraagt om constante kwaliteit, beveiliging, innovatie en adoptie. Vanuit Interstellar hebben wij alles in huis om klanten in iedere fase op het allerhoogste niveau te ondersteunen.”

Ondernemingen blijven bestaan

De fundamenten voor de nieuwe organisatie werden in 2017 gelegd, toen investeringsmaatschappij begon met een collectie aan investeringen in securitybedrijf Fundaments. De bedrijven hadden samen de ambitie om de meest relevante IT-dienstverlener van Nederland te worden.

Alle bedrijven blijven als eigen onderneming bestaan en de directeurs blijven allemaal hun posities binnen hun eigen ondernemingen houden. Insterstellar wordt geleid door een driekoppige groepsdirectie, afkomstig van de ondernemingen binnen Interstellar. De CEO wordt Maarten van Montroort, die Solimas heeft opgericht, de CTO wordt David Schaap, die vroeger CTO bij CSN Groep was, en de CFO wordt Remy Cuny, die van Exite ICT afkomstig is.

Verdere groei is het doel

Het collectief hoopt zich in 2021 nog verder uit te breiden. “Dit is een bijzondere start van een fantastische reis. Om onze voorsprong te houden, investeren wij de komende periode slagvaardig in nieuwe expertises, het aantrekken van nieuw talent en het vergroten van onze landelijke dekkingsgraad. Wij komen graag in contact met enthousiaste ondernemers die onze collectie versterken en samen met ons willen uitgroeien tot de meest relevante IT-dienstverlener van Nederland.”

Tip: Schneider Electric neemt Nederlands DC Systems over