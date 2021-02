Box breidt platform verder uit met overname SignRequest

Box is al enkele jaren bezig om haar platform uit te breiden met steeds weer nieuwe functionaliteit. Dit om naast het eenvoudig beschikbaar stellen van bestanden ook meer in te zetten op (real-time) samenwerken. Kortom, om meer en meer in te zetten op workflow en business processen (en governance uiteraard). Box Relay is hier een van de uitkomsten van. De overname van SignRequest en het aankondigen van Box Sign zijn ook uitstekend in dit licht te bezien.

De aankondiging van de overname van SignRequest is op zich al interessant. Het is daarnaast ook nog eens een Nederlandse start-up, wat het voor ons in ieder geval nog net iets interessanter maakt. Het is altijd goed om te zien dat wat we hier in de regio bedenken, opvalt bij de grote spelers. Ook al zou het natuurlijk ook prettig zijn als niet alle technologie de oversteek maakt naar de VS, maar dat is weer een andere discussie.

SignRequest

SignRequest is – zoals de naam al meer dan een beetje doet vermoeden – een tool waarmee het mogelijk is om digitale transacties te ondertekenen. Net als Box, is het een volledig in de cloud draaiende oplossing. Dat zal de integratie van SignRequest in het aanbod van Box vergemakkelijken. Het geeft daarnaast aan dat de twee partijen op eenzelfde manier over de ‘toekomst van werk’ nadenken, een term die je tegenwoordig vaak tegenkomt.

Met de overname van SignRequest voegt Box een belangrijk onderdeel toe aan haar platform. Zeker als je bedenkt dat Box zich vooral op enterprise-klanten richt. Daar moeten nogal eens de nodige zaken ondertekend worden. Je kunt hier uiteraard een stand-alone e-signature-tool voor gebruiken. Integratie in het platform van Box maakt het aanbod van die leverancier net weer wat interessanter. Het scheelt switchen tussen applicaties, een van de meer tijdrovende taken gedurende een werkdag. Op deze manier optimaliseer je de content lifecycle en workflow dus nog verder.

Box Sign

Box zal de naam SignRequest zelf niet voeren (maar zie onderaan de pagina voor de toekomst van die merknaam). Het bedrijf heeft vandaag namelijk naast het overnamenieuws ook een eerste preview aangekondigd van Box Sign. Deze add-on op het platform is gebouwd op de technologie van SignRequest.

Box heeft grote plannen voor Box Sign, getuige het persbericht dat het bedrijf erover uitgestuurd heeft. Het bedrijf ziet toepassingen in een verscheidenheid aan sectoren. Van juridische teams die contracten opstellen, via HR-teams die een aanbod doen aan toekomstige werknemers tot aan sales, compliance en marketing teams, overal is wel een gebruiksdoel voor te verzinnen. Je moet dan als organisatie wel al een Box business- of enterprise-licentie hebben. In dat opzicht is het natuurlijk ook gewoon een extra manier om klanten op het platform te krijgen en te houden.

Prijs, beschikbaarheid, toekomst SignRequest

Box Sign zou komende zomer al beschikbaar moeten komen. Dat is best snel voor een nieuwe feature van Box. De time-to-market is van het bedrijf is doorgaans relatief lang, ook omdat men vrij snel met eerste aankondigingen komt. Het feit dat SignRequest de technologie al ontwikkeld had, zal bijdragen aan de snelle time-to-market in dit geval. De feature zal naar verwachting worden toegevoegd aan business- en enterprise-licenties van Box. Wil je graag zelf met de e-signature API aan de slag om koppelingen met andere diensten te maken, dan betaal je daar extra voor. Hoeveel extra, dat is op dit moment niet bekend bij ons.

Tot slot is het goed om te vermelden dat SignRequest als onderneming niet ophoudt te bestaan. Althans niet binnen afzienbare tijd. Volgens het persbericht zal SignRequest ook als stand-alone oplossing doorgezet worden, zowel voor bestaande als nieuwe klanten.