Cisco Meraki en Openpath lanceren gebouwbeveiligingsplatform

Cisco Meraki en de specialist op het gebied van toegangscontrole en veilige werkplekken Openpath hebben de handen ineengeslagen. Samen bieden zij nu een compleet cloudgebaseerd securityplatform voor toegang en beveiliging van gebouwen.

Binnen de nu aangekondigde samenwerking wordt de cloudgebaseerde beveiligings- en smart cameratechnologie van Cisco Meraki gecombineerd met het toegangscontrole en werkplekbeveiligingsportfolio van Openpath. Dit levert een platform op dat klanten een betere beveiliging van hun fysieke gebouwen moet opleveren en daarmee ook meer veilige werkplekken.

Koppeling Cisco Meraki en Openpath-software

Concreet worden binnen het cloudgebaseerde gebouwbeveiligingsplatform de slimme camera’s en het Video Management System (VMS) van Cisco Meraki direct in de Openpath-software geïntegreerd. Hierdoor kunnen klanten via een enkel dashboard van Openpath, iedere toegangsactiviteit direct correleren met de inzichten vanuit videobewaking. Op deze manier kunnen vervolgens verschillende locaties vanuit een centrale plek worden beheerd.

Overige functionaliteit

Andere mogelijkheden van het platform zijn onder andere het in realtime bekijken van videobeelden van toegangsactiviteiten en gebruikersactiviteiten. Ook ontvangen eindgebruikers van het cloudgebaseerde beveiligingsplatform automatische notificaties en meer inzicht krijgen via de in de cloud opgeslagen geluidssporen.

Met de open API van Openpath kunnen gebruikers van het gezamenlijke platform eveneens data halen uit andere IoT-systemen en deze in de cloudomgeving integreren voor nog meer slimme gebouwoplossingen. Door het platform te koppelen met het gezamenlijke Cisco Meraki en Openpath-ecosysteem van partners, kunnen klanten meer oplossingen aan het cloudgebaseerde gebouwbeveiligingsplatform koppelen.