Accenture en VMware breiden samenwerking voor hybrid cloud uit

Accenture en VMware breiden hun bestaande samenwerking op het gebied van hybrid cloud en cloudmigratie uit met de Accenture VMware Business Group. Deze samenwerking gaat zich richten op het versnellen van migratie naar de cloud, applicatiemodernisering en het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen op basis van de cloud.

De nu opgerichte Accenture VMware Business Group bestaat uit een team van experts van beide bedrijven op het gebied van hybrid cloud en cloudmigratie, het ontwikkelen van cloud-native applicaties, het moderniseren van applicaties en security.

De experts gaan vervolgens nieuwe technologie en uiteindelijk ook businessmodellen voor deze zaken ontwikkelen. De Accenture VMware Business Group zal bestaande werknemers van Accenture verder trainen op het gebied van (hybrid) cloudtechnologie, -migratie en -applicaties op basis van de VMware-technologie. Beide bedrijven investeren miljoenen dollars in de samenwerking.

Accenture Cloud First

De Accenture VMware Business Group vormt een onderdeel van Accenture Cloud First. Dit is een vorig jaar opgericht initiatief van Accenture om klanten te helpen over te stappen naar de cloud en hun businessmodel op af te stemmen.

Verticale diensten

Beide bedrijven ontwikkelen ook standaardoplossingen en -toepassingen voor speciale marktsegmenten. Een eerste markt die hiervoor in aanmerking komt, is de telecomsector. Hiervoor wordt onder meer een platform ontwikkeld dat operators moet helpen sneller 5G en edge computing-diensten in te zetten.

VMware Cloud Migration Factory

Verder gaat de Accenture VMware Business Group een speciale ‘VMware Cloud Migration Factory’ oprichten. Dit om workloads en applicaties sneller, veiliger en met meer vertrouwen naar de cloud te migreren. Hiervoor worden straks sterk geautomatiseerde processen gebruikt die constant worden aangepast door migratie en het moderniseren van applicaties.

Klanten krijgen via de VMware Cloud Migration Factory toegang tot gecontroleerde omgevingen en speciaal toegewezen infrastructuurbronnen voor het plannen, testen, migreren en moderniseren van applicaties naar hun favoriete cloudomgevingen. Of dit nu een speciale public cloudomgeving is, een private cloud of een hybrid cloud. Dit moet uiteindelijk minder risico bij het migreren van VMware workloads opleveren en zo sneller applicaties realiseren.