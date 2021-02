Datadog neemt Sqreen en Timber over

Cloudmonitoringsspecialist Datadog heeft zichzelf onlangs verstevigd met de overname van twee belangrijke cloudspecialisten. Overgenomen werden de leverancier van een SaaS-gebaseerd securityplatform Sqreen en de data pipeline startup Timber Technologies.

Met de overnames, waarvan de financiële details niet bekend zijn gemaakt, verstevigt Datadog zich met aanverwante technologie. Met Sqreen krijgt Datadog een SaaS-platform in handen voor de security van applicaties. Het platform beschermt applicaties direct via de geïnstalleerde agent. Deze agent checkt in real time de applicaties door kwetsbaarheden in de code of de configuratie te ontdekken.

Overige functionaliteit

Beheerders kunnen met de tool hun eigen threat detection-regels instellen om bedreigingen te ontdekken. De tool laat de status van de (cloud) applicaties zien en geeft meldingen wanneer er zich incidenten voordoen. Ook wordt daarover informatie gegeven. Denk hierbij aan geblokkeerde SQL-injecties en meer gewone aanvallen als credential stuffing-aanvallen en cross-site scripting.

Overname Timber

Met de overname van Timber Technologies , waarover ook geen details bekend zijn geworden, krijgt Datadog een zogenoemde observability data pipeline-tool, in handen. De Vector-tool verzamelt, verrijkt en transformeert informatie uit logs en andere observability data van applicaties. Deze data kan worden verzameld van on-premise- en cloudomgevingen.