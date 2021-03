IBM maakt Cloud Satellite beschikbaar voor on-premise datacentra

IBM heeft IBM Cloud Satellite uitgebracht. Met de dienst kunnen klanten delen van de services van IBM verplaatsen van de public cloud naar hun eigen datacentra om een hybrid cloud op te zetten.

Klanten kunnen Cloud Satellite draaien op hun eigen servers in hun eigen datacentra of bijvoorbeeld in edgelocaties. De diensten werken op vrijwel elk systeem, ook systemen van concurrenten. Aan SiliconANGLE vertelt IBM dat Cloud Satellite is gebaseerd op het Kubernetes-framework, gecombineerd met technology van Istio voor netwerkfuncties.

IBM noemt meerdere toepassingen voor Cloud Satellite in de aankondiging. Zo spreekt het bedrijf over workloads die gerelateerd zijn aan online lesgeven, werken op afstand en telehealth. Bij dergelijke scenario’s is er voordeel te behalen uit de lagere latency’s die dichterbij gelegen servers bieden. IBM belooft dat hierbij dezelfde niveaus van beveiliging, dataprivacy, interoperabiliteit en open standaarden worden gewaarborgd die te verwachten zijn van hybrid clouds.

Samenwerking met Lumen

Om Cloud Satellite beter beschikbaar te maken, is IBM een samenwerking met Lumen Technologies aangegaan. Lumen heeft een breed netwerk van edgeplatforms, waar klanten aanspraak kunnen maken om Cloud Platform op een nabije locatie uit te rollen. Ook biedt dit voordelen op het gebied van voldoen aan privacywetten in verscheidene landen. Lumen beschikt wereldwijd over meer dan 180.000 locaties.

“Met het brede bereik van het platform van Lumen geven we onze zakelijke klanten toegang tot IBM Cloud Satellite om hen te helpen om innovatie bij de edge te versnellen”, zegt Paul Savill, SVP Enterprise Product Management and Services bij Lumen. “Onze zakelijke klanten kunnen nu IBM Cloud services uitbreiden over het robuuste globale netwerk van Lumen, met de mogelijkheid om data-intensieve edge-applicaties uit te rollen die sterke beveiliging en ultralage lantency vereisen. Door veilige en open hybridecloudmogelijkheden naar de edge te brengen, kunnen onze klanten hun bedrijf voortstuwen en gebruikmaken van de opkomende applicaties van de vierde industriële revolutie.”

IBM Cloud Satellite is per direct beschikbaar. Meer informatie is te vinden op de website van IBM.

Tip: IBM Cloud introduceert nieuw abonnementsmodel