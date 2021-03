IFS brengt diensten samen in IFS Cloud

Het Zweedse bedrijf IFS heeft aangekondigd dat het, net als een groot deel van zijn concurrenten, zijn producten in de cloud gaat aanbieden. IFS Cloud brengt de ERP-, CRM-, HCM-, EAM- en FSM-pakketten van IFS samen onder één platform.

Met IFS Cloud streeft IFS ernaar om alle software van het bedrijf één gemeenschappelijke gebruikerservaring, gegevens model en consistent ondersteuningsaanbod te geven. Ook wordt het voor klanten eenvoudiger om nieuwe onderdelen aan hun pakket toe te voegen.

Niet van specifieke locatie afhankelijk

Het platform is niet afhankelijk van specifieke locaties. IFS vertelt dat het ontworpen is voor de cloud, maar ook prima kan draaien op andere locaties, zoals on premise-omgevingen. In alle gevallen hebben klanten van IFS toegang tot dezelfde mogelijkheden. Ook belooft IFS dat het aanschaffen, implementeren en updaten van de gebruikte software eenvoudiger wordt met IFS Cloud. Elke twee jaar brengt IFS een set nieuwe functies uit, waarbij de klant zelf de keuze krijgt om al dan niet te upgraden.

IFS heeft ook verbeteringen aan de architectuur doorgevoerd om zijn pakketten beter geschikt te maken voor moderne technieken zoals machine learning, augmented reality, kunstmatige intelligentie en internet of things.

Waarde leveren aan klanten

“Digitale transformatie is niet eenvoudig. De meeste bedrijven zijn complex en hebben ingewikkelde waardeketens. Daarom slagen maar weinig organisaties hierin en bieden nog minder leveranciers de tools om het echt mogelijk te maken. Bij IFS is ons belangrijkste doel waarde te leveren aan onze klanten, en we willen hen een duidelijk pad bieden om zich te ontwikkelen naar nieuwe bedrijfsmodellen, te concurreren en te winnen”, meldt Darren Roos, CEO van IFS.

“Klanten vertellen ons dat hun belangrijkste doelen zijn om efficiëntie te verhogen, kosten te beheren en betere producten en diensten te ontwikkelen. We weten dat de cloud een eerste vereiste is om dit te bereiken. Digitale innovaties moeten gemakkelijk worden ingezet en worden verankerd in de dagelijkse bedrijfsvoering.”

