Automation Anywhere en Google Cloud verstevigen samenwerking

Robotic Process Automation (RPA)-specialist Automation Anywhere en Google Cloud verstevigen hun onderlinge samenwerking. In de nabije toekomst moet deze samenwerking leiden tot een aantal nieuwe gezamenlijke oplossingen en toepassingen op het gebied van RPA.

Concreet betekent de aangekondigde verdere samenwerking tussen beide partijen dat het public cloudplatform van Google de principiële voorkeur wordt voor Automation Anywhere om zijn RPA-oplossingen en -toepassingen ook via public cloudomgevingen beschikbaar te stellen. Hiervoor gaat Automation Anywhere de Google Cloud Marketplace gebruiken. Vanuit deze marktplaats kunnen de RPA-oplossingen en -toepassingen uitgerold worden naar hybrid cloud- en on-premisesomgevingen.

De RPA-producten van Automation Anywhere, zoals het recent hernoemde Automation 360, komen ook binnenkort beschikbaar voor ‘geselecteerde’ Google Cloud-producten en -diensten. Denk daarbij aan een integratie van de RPA-software met het API-platform Apigee en de AppSheet- en AI Platform-producten. Automation 360 zal vanaf mei dit jaar op Google Cloud beschikbaar zijn.

Gezamenlijke producten

Daarnaast gaan beiden partijen dus ook gezamenlijke oplossingen en toepassingen ontwikkelen. Deze gezamenlijke producten moeten zich vooral gaan richten op specifieke bedrijfssectoren als de financiële dienstverlening, de gezondheidszorg, de ‘life sciences’, supply chains en de telecomsector. Wanneer deze producten beschikbaar komen is niet bekend.

Tevredenheid beide partijen

Automation Anywhere ziet de nu uitgebreide samenwerking met de public cloudgigant als een goede mogelijkheid om bedrijven nog meer te helpen hun werkprocessen verder te automatiseren. Door intelligente automatiseringsoplossingen te leveren, kunnen klanten volgens de RPA-specialist straks minder tijd kwijt zijn aan het afhandelen van veel repetitieve en handmatige zakelijke taken. Google Cloud ziet op zijn beurt de samenwerking als een mooie gelegenheid om via Google Cloud meer RPA-oplossingen naar klanten te brengen en daarvoor nieuwe bedrijfssectoren aan te boren.