IFS neemt service management-specialist Axios Systems over

IFS heeft bekendgemaakt Axios Systems over te nemen. Axios Systems specialiseert zich in Enterprise Service Management (ESM)-software, een gebied waar IFS de laatste tijd flink aandacht aan besteedt.

IFS geeft aan dat het bedrijf de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd in het uitbreiden van zijn Service Management-activiteiten. De overname van Axios Systems past in die lijn. IFS wil zo meer diepte aan zijn portfolio toevoegen met IT Service Management- en IT Operations Management-functionaliteiten. Bedrijven kunnen deze functionaliteiten gebruiken om het ontwerp en de automatisering van workflows te verbeteren, de efficiëntie te verhogen en data tussen teams en systemen te verbinden.

Klanten van IFS krijgen met de overname toegang tot de ESM-mogelijkheden van Axios Systems. Eventueel is het ook mogelijk om deze functies te integreren met andere functionaliteiten van IFS Cloud.

Zeer belangrijk voor IFS

“De overname is zeer belangrijk voor IFS; we breiden ons Service Management-aanbod uit om bedrijven te helpen bij het verbeteren van de service die ze leveren. Naast vereenvoudiging, workflow- en procesontwerp, creëren Axios en IFS inzicht in interne en externe datasilo’s”, zegt Darren Roos, CEO van IFS. “De mogelijkheid om winstgevende service te bieden, creëert een concurrentievoordeel. Betrouwbaarheid en consistentie zijn onderdeel van de service waar klanten vandaag de dag om vragen. Bedrijven moeten uiteindelijk in staat zijn om service als hoogste doel te stellen. Met Axios voegt IFS specifieke expertise toe die inzicht geeft in de geleverde waarde binnen en buiten de organisatie, en die kansen voor voortdurende verbeteringen zichtbaar maakt.”

Axios

“Als oprichter van Axios ben ik trots dat mijn familie en team met succes een wereldwijde en gerespecteerde leverancier van ESM-oplossingen hebben opgericht”, vertelt Tasos Symeonides, CEO en oprichter van Axios. “We zijn echter nog niet klaar; we willen blijven werken met de geweldige klanten die we al hebben en de nieuwe klanten die we mogen verwelkomen. Om dit te bereiken, hebben we onze krachten gebundeld met een wereldwijde softwarespeler die net zo gepassioneerd is over servicebeheer, het leveren van waarde en het creëren van geweldige klantervaringen als wij. In IFS hebben we de ideale strategische partner gevonden en we spelen nu een rol bij het helpen van IFS om hun leiderschap in ESM verder uit te breiden.”

Axios Systems richt zich op het leveren van software voor Service Desk, IT Service Management en IT Asset Management. Het bedrijf is actief in de VS, Europa, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika en bedient klanten als FedEx en KPMG.

Hoeveel IFS voor de overname van Axios Systems heeft betaald, is niet bekend.

Tip: IFS brengt diensten samen in IFS Cloud