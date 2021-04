‘Microsoft werkt aan miljardenovername AI-bedrijf Nuance’

Microsoft lijkt in gesprek te zijn met Nuance over een mogelijke overname. Nuance specialiseert zich in spraakherkenning en -verwerking, een techniek die Microsoft zou willen inzetten voor de gezondheidsindustrie.

Het gerucht komt van bronnen van Bloomberg. Microsoft zou een bedrag van 56 dollar (47 euro) per aandeel voor het bedrijf over hebben. Daarmee zou de totale waarde van het bedrijf op ruim 13 miljard euro uitkomen. Aandelen voor Nuance worden momenteel voor zo’n 47 dollar verkocht, nog geen 40 euro. Als de deal daadwerkelijk doorgaat, zou een officiële aankondiging in de komende week volgen.

Spraakverwerking

Nuance specialiseert zich in het herkennen en verwerken van spraak. Het richt zich voornamelijk op de gezondheidsindustrie en klantenservice. Het bedrijf heeft echter ook bijgedragen aan de ontwikkeling van Siri, de spraakassistent van Apple.

Microsoft en Nuance werken al samen aan spraakgerelateerde technieken, zoals een dienst die gesprekken van doktersbezoeken opneemt en de gegevens daarvan in het medisch dossier van de patiënt verwerkt. Met de overname zou Microsoft zich kunnen uitbreiden op het gebied van spraakherkenning, door bijvoorbeeld meer voor transcriptie en verwerking van gesprekken aan Teams toe te voegen.

Afgelopen najaar bracht Microsoft Cloud for Healthcare uit, een totaaloplossing voor de gezondheidsindustrie. Ook daarbij zou verdere integratie van de mogelijkheden van Nuance meerwaarde kunnen bieden.

Andere overnames door Microsoft

Nuance is overigens niet de enige grote overname waar Microsoft op aast. Er gaan hardnekkige geruchten rond dat het bedrijf in gesprek is met sociaal medium Discord over een overname. Microsoft zou 10 miljard dollar (8,5 miljard euro) voor het platform overhebben. Afgelopen najaar legde Microsoft 7,5 miljard dollar (6,3 miljard euro) neer voor gameontwikkelaar Zenimax, vooral bekend als moederbedrijf van Bethesda en id Software.

Zowel Microsoft als Nuance zijn niet ingegaan op vragen van Bloomberg.

