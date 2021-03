‘Microsoft geïnteresseerd in Discord-overname’

Discord lijkt te spelen met het idee om zichzelf in de verkoop te zetten. Microsoft is één van de mogelijke kopers, maar een beursgang wordt ook overwogen. De verkoop zou meer dan 10 miljard dollar moeten opleveren.

Dit melden bronnen van Bloomberg. Discord zou met meerdere partijen praten over een overname, waar Microsoft er een van is. Welke partijen nog meer interesse in Discord hebben getoond, is niet bekend. Volgens een van de bronnen is een beursgang de meest aannemelijke uitkomst.

Spraakcommunicatie voor gamers

Discord is een snelgroeiend platform dat in de eerste plaats is opgezet om gamers met elkaar te laten communiceren tijdens hun games. Het platform biedt ‘kanalen’ voor voicechat waar gebruikers naar wens op in kunnen haken en bij weg kunnen gaan. Uiteraard is instant messaging ook een optie.

Inmiddels lijkt Discord uit te groeien tot meer dan alleen een platform voor gamers. Steeds meer andere groepen raken gecharmeerd van de opties die Discord biedt en gebruiken het platform als primair communicatieplatform.

Investeringen in Xbox

Voor Microsoft zou de overname een logische stap zijn. Het bedrijf toont al langer interesse in de overname van sociale media. Afgelopen jaar richtte het bedrijf zonder succes zijn pijlen op TikTok en Pinterest. In 2016 nam Microsoft het zakelijke sociale medium LinkedIn over en sinds 2011 is het bedrijf eigenaar van communicatieplatform Skype. Skype werd destijds ook breed door gamers gebruikt voor spraakcommunicatie.

Microsoft is de laatste tijd flink aan het investeren in zijn Xbox-gamedivisie. Afgelopen najaar bracht het de nieuwste generatie van zijn Xbox-consoles uit en het bedrijf legt steeds meer nadruk op zijn Xbox Game Pass-abonnement. Bovendien nam Microsoft afgelopen jaar de grote gameontwikkelaar Bethesda over. Als het bedrijf ook Discord in handen krijgt, weet Microsoft mogelijk weer grip op de sociale media te krijgen die door jongeren gebruikt worden. Nadat MSN Messenger en Skype uit de mode raakten, is Microsoft die namelijk kwijtgeraakt. Diepere integratie van Discord met het Xbox-netwerk liggen voor de hand.

Zowel Discord als Microsoft hebben aangegeven niet op vragen van Bloomberg te willen reageren.