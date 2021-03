‘Discord onderhandelt exclusief met Microsoft over overname’

De onderhandelingen tussen sociaal medium Discord en Microsoft over een mogelijke overname zijn in een vergevorderd stadium. Het bedrijf zou geen andere mogelijke kopers op oog hebben. Er is sprake van een overnamebedrag van meer dan 10 miljard dollar (8,5 miljard euro).

Dit schrijft The Wall Street Journal op basis van zijn eigen bronnen. Als de onderhandelingen succesvol zijn, zou een deal volgende maand al kunnen volgen. Hiermee krijgen de geruchten over een overname van Discord meer gewicht.

Microsoft als enige gegadigde over

Enkele dagen geleden kwamen de eerste geruchten bovendrijven dat Discord een verkoop overwoog. Daarbij zouden er meerdere bedrijven overwogen worden, zoals Twitter, Amazon en Google. Microsoft leek echter de grootste kanshebber. Als de overname niet door zou gaan, zou het bedrijf ook een beursgang overwegen. Nu blijkt alleen Microsoft een kans te hebben op de overname, al is de beursgang nog steeds een optie als de onderhandelingen niet slagen. Discord zou mikken op een bedrag van meer dan 10 miljard dollar.

Logische stap

Voor Microsoft zou een overname van Discord een logische stap zijn. Het grote bedrijf lijkt zijn contact met de jongere generatie langzaam kwijt te raken en probeert die de laatste tijd uit alle macht terug te winnen. Zo is het bedrijf flink aan het investeren in zijn Xbox-divisie en probeerde het vorig jaar zonder succes TikTok en Pinterest over te nemen.

Populariteit van Discord overstijgt gaming

Discord is enorm populair en wordt breder gebruikt dan applicaties als Skype en de communicatiemogelijkheden van het Xbox-netwerk. De populariteit van Discord is inmiddels ook buiten de harde kern van gamers aan het groeien. Het platform was aanvankelijk gebouwd om gamers met elkaar te laten communiceren tijdens het spelen van videospellen, maar inmiddels wordt het gebruikt als centraal platform waar volledige community’s samenkomen. Ook buiten gamingkringen wint het platform aan populariteit, met zelfs professionals die gecharmeerd raken van de mogelijkheden op het gebied van tekst- en spraakcommunicatie.