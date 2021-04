Atos koopt drie kleinere bedrijven in PLM, AI en cybersecurity

Atos heeft de aankoop van drie kleinere bedrijven aangekondigd. Het gaat om het Canadese bedrijf Processia, het Britse Ipsotek en het Duitse cybersecuritybedrijf cryptovision. De producten van de drie bedrijven worden onderdeel van het aanbod van Atos.

Processia is een Canadees bedrijf dat zich richt op Product Lifecycle Management. Het aanbod van Processia vult daarmee de bestaande PLM- en Engineering Solutions-diensten van Atos aan. Die bestaan uit de producten van Siemens, PTC en Dassault Systèmes. Met dat laatste bedrijf had Processia al een lopende samenwerking. Ook hoopt Atos zijn aanwezigheid in Noord-Amerika en Europa te vergroten, specifiek in Nederland, België, Frankrijk, het VK, de VS, Canada en India.

Ipsotek

Ipsotek is een Brits bedrijf met expertise in video-analyses op basis van kunstmatige intelligentie. Het bedrijf biedt een schaalbaar AI-platform aan, genaamd VISuite. De software kan worden ingezet voor crowd management, rookdetectie, indringingsdetectie, perimeterbecherming, kentekenplaatherkenning en verkeersbeheer. Atos heeft zelf ook al een aantal AI- en ML-diensten, zoals Edge Vision. De diensten van Ipsotek moeten die van Atos aanvullen.

cryptovision

Tot slot neemt Atos cryptovision over. Dit is een Duits bedrijf dat zich richt op cybersecuritydiensten. Hieronder valt het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van cryptografiesoftware, beveiligingsoplossingen en hardwareproducten. Met de overname hoopt Atos allerlei synergieën te kunnen bewerkstelligen tussen de producten van beide bedrijven. Atos hoopt gebruik te kunnen maken van het resellernetwerk van cryptovision en cryptovision kan inspelen op de relaties die Atos heeft met klanten in Europese overheden.

Hoeveel Atos voor de drie bedrijven heeft betaald, is niet bekend. Als alles voorspoedig verloopt, moeten de overnames rond het tweede en derde kwartaal van 2021 zijn afgerond.

Eerdere overnames

Atos is de laatste tijd in hoog tempo bedrijven aan het overnemen. Zo kreeg het bedrijf afgelopen december het Nederlandse cybersecuritybedrijf Motiv in handen. Daarmee wilde het bedrijf zijn concurrentiepositie op het gebied van Managed Security Services verbeteren. Ook nam Atos vorig jaar milieu-adviesbureau EcoAct over.

Wat groter in het nieuws kwam, was het recente miljardenbod dat Atos onlangs uit het niets uitbracht op IT-bedrijf DXC. Atos wou zijn aanwezigheid in de Verenigde Staten versterken en had daar 10 miljard dollar (8,3 miljard euro) voor over. DXC heeft dat aanbod serieus in overweging genomen, maar besloot het uiteindelijk toch af te slaan.