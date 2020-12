Atos neemt Nederlands cybersecuritybedrijf Motiv over

Het Franse IT-bedrijf Atos is tot een overeenstemming gekomen om het Nederlandse cybersecuritybedrijf Motiv over te nemen. Atos wil met deze stap een sterker concurrentiepositie op het gebied van Managed Security Services verbeteren.

Naast het verbeteren van zijn Managed Security Services geeft Atos ook aan dat het bedrijf de diensten van Motiv integreren in zijn eigen aanbod, zoals het Security Operation Center van Motiv.

Talentwerving

Atos schrijft in zijn persbericht ook dat het bedrijf met de overname beschikking krijgt over meer dan 180 cybersecurityexperts en de Motiv Academy. Die opleiding kan Atos gebruiken om meer talent te werven.

Met de overname krijgt Atos ook toegang tot het bestand van meer dan 100 klanten van Motiv. Die klanten krijgen weer toegang tot de expertise die Atos biedt op het gebied van digitale transformaties.

Motiv

Motiv is in 1998 opgericht en is gevestigd in IJsselstein. Het bedrijf levert IT-beveiligingsoplossingen en -diensten aan verschillende bedrijven in zowel de publieke sector als de juridische en financiële dienstverlening en de gezondheidszorg.

De overname wordt in het eerste kwartaal van 2021 officieel van kracht. Hoeveel geld er bij de overname gemoeid is, is niet bekend.

Tip: Tijd voor verandering? ‘Cyberverzekeringen nodig, maar gebrekkig’