DXC slaat miljardenbod van Atos af

Atos heeft bekendgemaakt zijn bod op DXC teruggetrokken te hebben. De twee bedrijven kregen het niet voor elkaar om tot een overeenkomst te komen. Atos kwam vorige maand uit het niets met een bod op DXC.

“Ter aanvulling van onze verklaring op 7 januari 2021 heeft het raad van bestuur van Atos unaniem besloten om een potentiële transactie met DXC Technology niet te vervolgen”, heeft Atos in een verklaring gedeeld.

Bod niet hoog genoeg

DXC heeft het aanbod wel degelijk overwogen, maar is tot het besluit gekomen dat het bod niet hoog genoeg is. “In lijn met onze fiduciaire taken heeft de raad van bestuur van DXC het aanbod zorgvuldig overwogen, samen met zijn financiële en juridische adviseurs. Hieruit kwam het besluit dat het aanbod inadequaat was, onvoldoende zeker was gezien de waarde die de raad denkt dat DXC onafhankelijke basis kan creëren door onze transformatiereis uit te voeren”, vertelt het bedrijf.

“Na het delen van informatie om Atos te helpen begrijpen waarom de raad denkt dat het de waarde van DXC onderschat heeft, zijn Atos en DXC tot de overeenstemming gekomen om verdere discussies tot een einde te brengen.”

Plotseling aanbod

In januari bracht het Franse bedrijf Atos een bod van 10 miljard dollar (8,3 miljard euro) uit op zijn Amerikaanse rivaal DXC Technology. Als DXC het aanbod aangenomen zou hebben, zou het daarmee de grootste overname van Atos ooit worden. DXC was van tevoren niet op de hoogte dat Atos interesse had in een overname.

Atos had voor ogen om met de overname een grootmacht op het gebied van digitale services te worden. Beide bedrijven zijn actief in de wereld van IT-consultancy, maar bedienen verschillende markten. DXC leek moeite te hebben om de scherpe marktprijzen te kunnen volgen, maar lijkt een plan te hebben om de wind weer in de zeilen te krijgen.