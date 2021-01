Atos doet miljardenbod op DXC

Het Franse IT-bedrijf Atos heeft zijn Amerikaanse rivaal DXC Technology benaderd met een aanbod voor een overname. Atos heeft 10 miljard dollar (8,15 miljard euro) over voor DXC, waarmee het zijn grootste overname ooit zou worden.

Tegen Reuters vertelt Atos dat het zou gaan om een “vriendelijke transactie”. Het bedrijf zou met de overname een grootmacht op het gebied van digitale services willen worden met wereldwijde aanwezigheid.

DXC bevestigt dat Atos het bod heeft gedaan. Het bedrijf wist eerder niet dat Atos interesse in een overname had en dat de raad van bestuur het aanbod in overweging zou nemen.

Uitbreiding naar de Verenigde Staten

Atos zou met de overname van DXC toegang kunnen krijgen tot een aanzienlijk klantenbestand in de Verenigde Staten. Ook biedt DXC een groot aantal B2B-producten, zoals analysesoftware, cloudapplicaties en IT-uitbestedingsservices. Daarnaast zijn er met een samenwerking natuurlijk ook de nodige kostenbesparing mogelijk.

DXC kan het geld goed gebruiken. Nadat het in 2017 van Hewlett Packard Enterprise afsplitste, kruipt het steeds dieper in de schulden. Volgens bronnen van Reuters is het bedrijf simpelweg te klein om te concurreren in een wereld met krappe marges.

Eerdere overnames

Atos heeft in de laatste tijd verscheidene overnames gedaan. Vorige maand nam het nog het Nederlandse cybersecuritybedrijf Motiv over en afgelopen juli werd milieu-adviesbureau EcoAct onderdeel van Atos.