VMware komt met Anywhere Workspace voor thuiswerkers

VMware heeft zijn Anywhere Workspace aangekondigd. Het gaat om een set tools waarmee bedrijven hun werknemers veilig en actief op afstand kunnen laten werken.

Anywhere Workspace is een combinatie van Workspace One, het digitale workspace-platform van VMware, en de endpointsecurityoplossingen van Carbon Black en het SASE-aanbod van het bedrijf. Daarmee wil het bedrijf inspelen op de problemen waar organisaties tegenaan lopen sinds vorig jaar de coronapandemie losbarstte. Werknemers werken zowel op apparaten van werk als vanaf hun eigen computers om allerlei data en applicaties te bereiken in hybride- en multicloud-omgevingen.

Beste producten samenbrengen

“Hoewel deze drie producten elk de beste van hun soort zijn, vragen klanten ons meer te doen om ze samen te brengen in een geïntegreerd aanbod, waarbij de mogelijkheden van elk product voortbouwen op de mogelijkheden van de andere”, zegt Shawn Bass, VMware’s CTO van end-user computing, aan SiliconAngle. Hij denkt dat VMware unieke integraties heeft gebouwd die klanten waarde bieden op manieren los van elkaar niet mogelijk waren.

VMware loopt tegen drie problemen aan, vertelt Shankar Iyer, de senior vice president en general manager van end-user computing. “Het eerste is een suboptimale ervaring voor werknemers. Het tweede is gefragmenteerde beveiligingsmodellen omdat er de apparaten die binnen het bedrijfsnetwerk toegang hebben tot een applicatie in een datacenter, niet per se een vertrouwd apparaat is, maar een distributed edge overspant. Tot slot is er een enorme operationele complexiteit.”

Alternatief voor losse oplossingen

Daarom heeft VMware zijn Anywhere Workspace aangekondigd. Het bedrijf wil zo een alternatief aanbieden tot een losse set oplossingen en een tools bieden die van toepassing zijn op alle werknemers, onafhankelijk van het gebruikte apparaat. VMware denkt dat dit frictie tussen werknemers en de IT moet verminderen, net als kosten en overhead.

Iyer spreekt van drie specifieke waardeproposities. Deze zijn werknemers te kans bieden om een apparaat naar keuze te gebruiken, veiligheid over de hele distributed edge op basis van een zero-trust-model, en automatisering en analyses voor het IT-personeel.

Beschikbaarheid

VMware maakt Anywhere Workspace per direct beschikbaar. Aanstaande zomer voegt het bedrijf daar nog de Cloud Web Security-service voor VMware SASE aan toe. Meer informatie is beschikbaar tijdens een online evenement dat VMware op 5 mei organiseert. Registreren voor het evenement is gratis en kan via de website van VMware.

Tip: VMware updatet Workspace One, voegt AI-assistent toe aan platform