Red Hat komt met Kubernetes-platform OpenShift Platform Plus

Red Hat heeft OpenShift Platform Plus aangekondigd. Met deze Kubernetes stack kunnen bedrijven hun hybrid cloud applicatieomgevingen beter beveiligen.

Red Hat zet stevig in op alles rondom het orkestreren van containers met Kubernetes voor de hybrid cloud en heeft hiervoor inmiddels een breed portfolio voor opgebouwd. Kern van dit portfolio is het Red Hat Openshift-platform dat wordt aangeboden in een aantal smaken. De basisversie is de Red Hat OpenShift Kubernetes Engine, gevolgd door het Red Hat OpenShift Container Platform. Deze laatste oplossing biedt meer diensten voor ontwikkelaars en operationele taken en functionaliteit voor het uitrollen en moderniseren van applicaties.

Met de introductie van OpenShift Platform Plus verschijnt er een nieuwe versie. Deze versie is volgens Red Hat de meest uitgebreide van het hele portfolio en biedt de meest complete functionaliteit voor de orkestratie van op Kubernetes gebaseerde containeromgevingen en voor de hybrid cloud. De nieuwe versie biedt daardoor alles wat zij nodig hebben om in iedere omgeving waar Red Hat OpenShift draait, applicaties te ontwikkelen, uit te rollen en te draaien.

Meer focus op DevSecOps

Concreet beschikt Red Hat OpenShift Platform Plus over meer security- en ‘day 2’-beheereigenschappen en een wereldwijde container registry. De toegevoegde security-functionaliteit maakt bijvoorbeeld DevSecOps mogelijk. DevSecOps integreert direct security in de tools en workflows van ontwikkelaars, zodat applicatiebeveiliging al van het begin in het ontwikkel- en uitrolproces wordt gegarandeerd. Ook helpt DevSecOps iedereen binnen het ontwikkelproces en de levenscyclus van applicaties zichzelf verantwoordelijk te maken voor het juist implementeren van security.

Voor de security-functionaliteit Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes gebruikt de open source-gigant onder meer de technologie van het overgenomen StackRox waarover we al eerder dit jaar al schreven. Deze technologie maakt continuous advanced threat detecting in cloud-native applicaties en containers mogelijk. Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes doet dit ook en biedt ‘deep system-level data collection en analyse’. Dit moet de security in de hele applicatie-levenscyclus, van bouwen tot draaien, waarborgen.

Overige functionaliteit

Daarnaast biedt Red Hat OpenShift Container Platform Plus ook Advanced Cluster Management for Kubernetes. Deze functionaliteit maakt het voor ontwikkelaars mogelijk om meer inzicht te krijgen in het hele ontwikkel-, uitrol- en beheerproces van Kubernetes clusters. Deze functionaliteit kunnen zij zowel voor hybrid cloudomgevingen gebruiken als in multicloudomgevingen.

Verder biedt Red Hat OpenShift Platform Plus een native integratie met de private container registry Red Hat Quay. Met Red Hat Quay kunnen klanten op een veilige manier hun eigen container images binnen iedere infrastructuur opslaan of distribueren.

Red Hat OpenShift Platform Plus komt binnenkort algemeen beschikbaar. De Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes-functionaliteit is nu al beschikbaar.

