PTC brengt SaaS-applicaties voor augmented reality en AI-ontwerp uit

PTC heeft Vuforia Expert Capture en Creo Generative Design Extension uitgebracht. De twee applicaties worden onderdeel van het Onshape-aanbod op het PTC Atlas-SaaS-platform.

Vuforia Expert Capture is een tool om toepassingen voor augmented reality toe te voegen aan de werkvloer. PTC claimt zo eenvoudig kennis te kunnen overdragen aan andere werknemers. Met een Hololens op hun hoofd krijgen de werknemers dan informatie te zien van handelingen die ze moeten uitvoeren. De Creo Generative Design Extension (GDX) is een uitbreiding voor de Onshape-CAD-software die met behulp van kunstmatige intelligentie automatisch driedimensionale ontwerpen genereert op basis van de gestelde eisen.

Jarenlang geïnvesteerd

“Het Onshape-team heeft jarenlang geïnvesteerd in de ontwikkeling van een geavanceerd SaaS-platform dat een reeks productontwikkelingstoepassingen kan bieden. Als onderdeel van PTC hebben we de ontwikkeling van Atlas kunnen versnellen en op onze beurt het Atlas-platform kunnen gebruiken om de algemene SaaS-strategie van PTC te versnellen. De nieuwe Vuforia- en Creo-applicaties profiteren onmiddellijk van de ongelofelijke operationele en technische schaalbaarheid van de moderne, multi-tenant Atlas-architectuur,” zegt Andrew Kimpton, Vice President van PTC Atlas Development. “We zijn zeer verheugd om nieuwe niveaus van prestaties, beveiliging en efficiëntie, evenals baanbrekende nieuwe SaaS-samenwerkingsmogelijkheden, naar het volledige PTC-portfolio te brengen.”

Robuuste set mogelijkheden

“Dankzij de kracht van Atlas kunnen we Vuforia-gebruikers een robuuste set mogelijkheden bieden die ze nodig hebben om implementaties in de onderneming te schalen, waaronder versiecontrole, contentbeheer en workflows voor goedkeuring die zonder Atlas jaren zouden hebben gekost om te leveren”, zegt Mike Campbell, Executive Vice President en General Manager van Augmented Reality bij PTC. “We zijn er trots op dat we onze klanten en ons partnernetwerk een toonaangevend AR-aanbod kunnen bieden. Atlas helpt ons om dit aanbod nog beter te maken, en we kijken ernaar uit om in de nabije toekomst een robuuste roadmap met voordelen op basis van Atlas te leveren.”

De nieuwe producten zijn per direct verkrijgbaar.

Tip: PTC neemt Onshape over voor SaaS-productontwikkelplatform