Stream Analytics moet tweede seizoen SailGP nog interessanter maken

In het eerste seizoen van SailGP doorbraken deelnemende teams de magische grens van 50 knopen (ruim 92 km/h) met hun foil-catamarans. Op 24 april start het tweede seizoen. Dit jaar zou het allemaal nog beter moeten worden, dankzij de inzet van Oracle-technologie, als we Oracle moeten geloven in ieder geval.

SailGP kun je zien als een geesteskind van Oracle-oprichter Larry Ellison. Als fanatiek zeiler heeft hij deze zeilrace opgezet en grotendeels gefinancierd. Inmiddels heeft hij een deel van zijn belang doorverkocht, maar Oracle is nog altijd betrokken bij de serie van acht races. Er moet namelijk behoorlijk wat data verwerkt worden, aangezien er iedere seconde niet minder dan 30.000 data points per F50-catamaran verzonden worden. Daar moet de achterliggende infrastructuur uiteraard mee overweg kunnen. Gezien de ontstaansgeschiedenis van de race is het dan min of meer logisch dat dit Oracle-infrastructuur is.

In het tweede seizoen dat op 24 april van start gaat in Bermuda, zijn de capaciteiten op dit vlak nog wat verder opgeschroefd dan het geval was in het eerste seizoen. Oracle Cloud Infrastructure (OCI) is uiteraard de spil waar alles om draait, specifiek Stream Analytics en Autonomous Data Warehouse.

80 miljard requests

Het idee achter SailGP is dat alle acht landenteams werken met dezelfde data. Dat betekent niet alleen data van hun eigen catamarans, maar ook de open data van andere teams. Op deze manier stuwen de teams, die verder met identiek materieel werken, elkaar naar grotere hoogten.

Gedurende de acht races en verdeeld over de acht boten, gaat het om enorme hoeveelheden data. Oracle laat weten dat OCI niet minder dan 80 miljard requests zal verwerken in het seizoen. Deze belanden allemaal in een Autonomous Data Warehouse in de OCI-regio in Londen. Daar worden ze geanalyseerd en doorgezet naar waar ook ter wereld. Dit alles moet plaatsvinden binnen twee tienden van een seconde. De fans die de races volgen, hebben zo realtime inzicht in het verloop ervan. Het gaat hier niet alleen om ‘droge’ data die je op een kaart of grafiek kan plotten. Live audio en video geschoten aan boord van de boten, vallen hier ook onder. Deze worden dan weer doorgezet voor live transmissie naar 175 verschillende regio’s.

In het tweede seizoen gebeurt dit alles anders dan in het eerste. Deze keer vinden alle activiteiten rondom data en productie remote plaats. Er hoeft niemand on-site te zijn. Dat zorgt voor beduidend minder reisbewegingen en verlaagt de kosten en belasting op het milieu.

Voor teams en fans

De data is dus niet alleen voor de teams zelf, maar ook voor de fans. Stream Analytics neemt autonoom beslissingen in realtime en zorgt ervoor dat alle data in een enkele stream terechtkomt. In seizoen een kon dit nog niet en moesten teams het met tien streams doen. Met een enkele stream moet het voor teams eenvoudiger zijn om data dashboards te voorzien van alle relevante informatie. Fans krijgen met deze data ook een nieuwe ervaring voorgeschoteld. Zij krijgen een betere second screen ervaring door middel van betere dashboards dan in het eerste seizoen.

Een laatste nieuwtje rondom SailGP is dat er vanaf dit seizoen ook een SailGP-simulator beschikbaar is. Deze zal ook in OCI draaien. Dit is op zich handig, want er is niet zoveel tijd om te trainen voor wedstrijden. Dat kan nu dus virtueel gedaan worden, overal vandaan, met volledige uitrusting. Je kunt hiermee verschillende set-ups en race-omstandigheden testen. In de toekomst kunnen fans dit ook doen tijdens SailGP-events. Ze kunnen dan tegen een computer of tegen elkaar virtueel racen.

Oracle is niet alleen betrokken bij SailGP, maar ook bij Red Bull Racing in een andere sport met GP’s, Formule 1.