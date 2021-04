Boomi komt naar AWS Marketplace

Dell-dochterbedrijf Boomi brengt AtomSphere naar de Amazon Web Services Marketplace. Met het iPaaS-platform moet de migratie van data sneller en goedkoper worden.

Boomi AtomSphere is een low-code iPaas-platform waarmee gebruikers vooraf gebouwde connectors kunnen integreren met legacy- en data-applicaties via AWS. Het bedrijf wil zo klanten de migratie van data op kostenefficiënte wijzen versnellen via applicatie- en eventgestuurde integraties, datasynchronisatie en datamanagement.

“Klanten kunnen via AWS Marketplace eenvoudig aankopen doen. Daarnaast versimpelt het de migratie en integratie van SaaS-applicaties, on-premises systemen en AWS voor organisaties”, zegt Will Corkery, Chief Revenue Officer bij Boomi. “De beschikbaarheid van Boomi in AWS Marketplace benadrukt ook hoe belangrijk wij het vinden om te voldoen aan de toenemende eisen die de klanten van AWS stellen rondom applicatie- en eventgestuurde data-integratie.”

Een andere nieuwe mogelijkheid voor klanten die gebruikmaken van Boomi AtomSphere binnen AWS, is Boomi Atom in AWS Quick Start. Dit is een runtime engine die externe databronnen integreert met AWS Services. Daarmee is het eenvoudig een Boomi Atom-omgeving op te zetten binnen AWS.

Flinke stijging in klantenbestand

Boomi wil de kans niet ongebruikt laten om te vermelden dat zijn klantenbestand snel groeit. Inmiddels heeft het bedrijf al 15.000 klanten wereldwijd. “Nu digitale transformatie broodnodig is geworden om te overleven, is data het meest waardevolle hulpmiddel van een organisatie”, zegt Chris McNabb, CEO bij Boomi. “Gecombineerd met een naadloze gebruikerservaring kun je met data als geen ander onderscheidend en concurrerend blijven, de omzet verhogen en nieuwe, innovatieve diensten ontwikkelen. Wereldwijd kiezen bedrijven voor Boomi, omdat wij hen helpen gemakkelijker en sneller waarde uit hun data te halen dan wie dan ook.”

Mogelijk niet lang onderdeel van Dell meer

Hoewel Boomi snel groeit, is zijn voortbestaan als dochteronderneming van Dell Technologies niet zeker. Volgens geruchten wil Dell de tak namelijk afstoten, zodat het flexibeler wordt en openstaande schulden kan afbetalen. Boomi zou dan terechtkomen bij private-equityfirma’s of andere bedrijven die hun cloudgerelateerde aanbod willen uitbreiden. Dell heeft dezelfde aanpak met VMware gehanteerd.

