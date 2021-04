‘Dell overweegt verkoop Boomi’

Dell is bezig met het afslanken van zijn organisatie, onder meer om de schuldenberg te verkleinen. Volgens de laatste geruchten onderzoekt het bedrijf nu ook de mogelijkheden om Boomi af te stoten. Dell heeft het bedrijf dat zich specialiseert in integratie, sinds 2010 in handen.

Hoewel de uitleg ontbreekt waarom Dell de bedrijfstak zou willen afstoten. Heeft het bedrijf eerder al aangegeven dat het zijn financiële balans wat meer op orde wil krijgen. De waarde van Dell zou niet representatief zijn vanwege de vele bedrijfsonderdelen. Daarom wil het verschillende bedrijfstakken afstoten, zodat alles meer waard wordt. Op de lange termijn wil het bedrijf volgens Bloomberg wel nog steeds minder afhankelijk worden van directe hardwareverkoop en zich meer richten op diensten op basis van abonnementen.

Onderzoek in vroeg stadium

De verkoop van Boomi zou ongeveer 3 miljard dollar opleveren, aldus de bronnen van Bloomberg. Dat komt neer op ongeveer 2,5 miljard euro. Het onderzoek zou nog in een vroeg stadium zijn en er is nog niets zeker. De bedrijfstak zou terecht kunnen komen bij private-equityfirma’s of andere bedrijven die hun cloudgerelateerde aanbod willen uitbreiden.

Low-code iPaaS

Boomi verkoopt low-code iPaaS-diensten, waarmee klanten verschillende applicaties kunnen integreren. Het bedrijf is opgericht in 2000, maar is sinds 2010 eigendom van Dell. Hoeveel Dell destijds voor de overname heeft neergelegd, is niet bekend.

Minder log worden

Dell is druk bezig met zichzelf trimmen. Het bedrijf is in de loop der jaren erg log geworden, met een boel bedrijfstakken die steeds minder met elkaar te maken hadden. Dit zorgde ervoor dat Dell lager op de beurs wordt gewaardeerd dan het bedrijf zichzelf waard vindt.

De geruchten komen kort na de aankondiging dat Dell zijn VMware-bedrijfstak af gaat splitsen. Het bedrijf verwacht dat beide partijen hierdoor flexibeler zouden worden. De 8 miljard euro die de afsplitsing Dell moet opleveren, wordt regelrecht gestoken in het aflossen van schulden. Vermoedelijk gaat het verkoopbedrag van de potentiële verkoop van Boomi ook naar hetzelfde potje. Vorig jaar verkocht Dell zijn cybersecurity-afdeling RSA Security voor een kleine twee miljard euro.

Bloomberg heeft Dell gevraagd om een reactie, maar het bedrijf weigerde commentaar te geven.

