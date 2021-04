VMware splitst af van Dell, gaat onafhankelijk verder

Dell en VMware hebben aangekondigd dat hun wegen scheiden. Dell was sinds de overname van EMC moederbedrijf van VMware, maar de bedrijven hopen beide minder log te worden door onafhankelijk verder te gaan.

Voor de afsplitsing betaalt VMware een dividend van tussen de 11,5 en 12 miljard dollar (zo’n 10 miljard euro) aan zijn aandeelhouders. Aangezien Dell 81 procent van de aandelen van VMware in handen heeft, krijgt dat bedrijf ruim 9 miljard dollar of ongeveer 8 miljard euro uitbetaald, schrijft The Register. De afsplitsing moet in het vierde kwartaal van dit jaar afgerond zijn.

Samenwerking blijft in stand

Beide bedrijven geven aan voorlopig op dezelfde voet samen te blijven werken. De software van VMware blijft aangeboden worden via resellers van Dell en producten als VXrail en VMware Cloud blijven ook bestaan. Deze afspraak staat voor vijf jaar en wordt automatisch jaarlijks verlengd, tenzij een van de partijen hem beëindigt.

Bedrijven zaten elkaar in de weg

De reden dat Dell VMware afstoot is vooral financieel van aard. Onder de vleugels van Dell wist VMware te groeien en zelfs beter te presteren dan Dell zelf doet, maar die verbeteringen kwamen niet naar voren in de waarde van beide bedrijven.

Geruchten over de mogelijke afsplitsing lopen al sinds afgelopen zomer. Dell zou te groot en log geworden zijn en gebukt gaan onder een zogenaamde conglomeraatkorting. Door het brede portfolio diensten van Dell, de belangen in andere ondernemingen en de daardoor ingewikkelde bedrijfsstructuur, zou het bedrijf te laag worden gewaardeerd op de aandelenmarkt.

Aflossing van schulden

De 8 miljard euro die de afsplitsing oplevert voor Dell, wil het bedrijf steken in het aflossen van schulden en daarmee de vaste lasten voor rente verminderen. VMware werkt zichzelf met de afsplitsing echter in de schulden, aangezien het maar 4 miljard dollar aan cash voorhanden heeft. Het bedrijf is voornemens deze schulden in de komende jaren zo snel mogelijk af te betalen.

Meer vrijheid voor VMware

VMware verwacht dat de afsplitsing onder de streep ook voor VMware voordelig is. Het bedrijf heeft nu meer vrijheid om zijn eigen plannen uit te voeren en onafhankelijk van Dell te groeien. Overnames en beursnoteringen vallen nu binnen de mogelijkheden. Het bedrijf is nog wel op zoek naar een nieuwe CEO, nadat Pat Gelsinger eerder dit jaar verhuisde naar een positie als CEO van Intel. De huidige CEO van VMware, Zane Rowe, maakt duidelijk dat zijn positie slechts tijdelijk van aard is.