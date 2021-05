MariaDB breidt functionaliteit SkySQL-database uit

MariaDB heeft zijn SkySQL-database van nieuwe functionaliteit voorzien. De update moet klanten helpen de database-functionaliteit als een clouddienst of DBaaS af te nemen. Hiervoor is nu ook de ondersteuning van AWS als cloudplatform verbeterd.

De nieuwe release komt met de Xpand distributed SQL-functionaliteit. Deze functionaliteit was vorig jaar al als preview uitgebracht in het MariaDB X5 platform. De technologie verdeelt data van partities in ‘slices’ en schrijft gesynchroniseerd data naar uitgebreide database nodes. MariaDB Xpand wordt daarbij ondersteund door de MariaDB MaxScale-technologie als benodigde load balancer en fail over.

De SkySQL Distributed SQL-dienst is nu beschikbaar op Google Cloud en AWS. Azure wordt voorlopig nog niet ondersteund. Klanten kunnen bij implementatie kiezen uit 3, 6, 9, 12, 15, 16 MariaDB Xpand nodes en deze later naar behoefte in drietallen ophogen. De benodigde MaxScal nodes zijn beschikbaar tussen de 2 en 5 nodes voor load balancing, redundancy en het leveren van een maximaal aantal verbindingen.

Overige functionaliteit

Overige functionaliteit is de introductie van Zone Awareness for Distributed SQL Hiermee worden redundant kopieën van de data voor de cloudgebaseerde database-oplossing in verschillende cloudregio’s opgeslagen. De tool Galera on SkySQL levert gecertifieerde replicatie voor zogenoemde InnoDB transactionele workloads. Deze dienst is nu alleen beschikbaar op Google Cloud. Ook biedt MariaDB SkySQL een verbeterde redundancy-optie voor de MaxScale-functionaliteit. Deze optie gebruikt nu meerdere MariaDB MaxScale load balancers voor een hogere beschikbaarheid.

Specifieke ondersteuning voor AWS

MariaDB SkySQL is een cloudgebaseerde database-oplossing, dus werkzaamheid met de diverse (public) cloudaanbieders is natuurlijk de hoogste prioriteit. De laatste update beschikt daarom over een verbeterde functionaliteit met AWS. Onder meer gebruikt de DBaaS-oplossing nu Provisioned IOPS volume types op AWS om betere, meer voorspelbare storagefunctionaliteit te leveren voor betere prestaties.

AWS Private Link

Verder ondersteunt de MariaDB SkySQL database nu AWS PrivateLink. Deze oplossing van de cloud- en techgigant verbindt op een veilige manier de AWS Virtuele Private Cloud (VPC)-omgeving van klanten met de MariaDB SkySQL-diensten die binnen de genoemde public cloud draaien. Denk daarbij aan een soort van VPN-verbinding. Deze private connectiviteit moet klanten voor hun database-omgevingen meer security en een lagere netwerk-latency bieden. Daarnaast maakt deze verbinding het klanten mogelijk om makkelijker op te schalen en onderhoud uit te voeren.

