Kong maakt cloudverbindingsplatform Kong Konnect algemeen beschikbaar

Kong heeft zijn cloudgebaseerde connectiviteitsplatform voor microservices en api’s, Kong Konnect, nu algemeen beschikbaar gemaakt. Dit platform moet onder meer complexe workflows binnen cloudomgevingen eenvoudiger maken.

De huidige stap naar de diverse multicloud- en hybrid cloud-omgevingen maakt het voor bedrijven zeer moeilijk om het beheer en de onderlinge verbindingen tussen alle onderliggende microservices, applicaties en api’s goed te kunnen beheren.

Kong Konnect

Met de nu algemene beschikbaarheid van het cloud-native platform Kong Konnect van cloudconnectivity-specialist Kong moet dit nu een stuk makkelijker gaan, zo is de gedachte. Concreet moet het platform Kong Connectivity bedrijven betrouwbare, veilige en inzichtelijke verbindingen leveren tussen alle door hen gebruikte microservices en api’s.

Ontwikkelaars kunnen hiermee met een enkele muisklik out-of-the-box verbindingen leggen tussen iedere cloudomgeving, waaronder ook Kubernetes-containers en vm’s, naar edge-omgevingen of binnen de omgevingen zelf via api-gateways. Daarnaast krijgen een totaaloverzicht van al deze verbindingen.

Volgens Kong helpt dit platform ontwikkelaars met het focussen op hun belangrijkste activiteit; het bouwen van applicaties. Alle benodigde functionaliteit rondom de verbindingen tussen microservices, applicaties en api’s met en binnen alle cloudomgevingen wordt door Kong Connect afgehandeld.

Toegevoegde functionaliteit

Met het algemeen beschikbaar worden van Kong Konnect is ook nog functionaliteit toegevoegd. Zo beschikt deze release onder meer over multi-geo-ondersteuning. Hiermee kunnen klanten bepaalde diensten, applicaties en api’s fysiek dichter bij hun locatie plaatsen voor compliance-redenen. De release heeft nu ook een op verbruik gebaseerd prijsmodel. Klanten betalen hierdoor alleen voor de diensten die zij hebben gebruikt.

Drie smaken

Kong Konnect is beschikbaar in drie varianten: een freemium-versie die ontwikkelaars toestaat het product uit te proberen, een Plus-versie met een freemium-model en een pay-as-you-go-optie via een creditcard en, als derde en meest uitgebreide, een Enterprise-versie. Deze laatste versie is natuurlijk bedoeld voor bedrijven die alle mogelijkheden van het platform willen gebruiken.

Kong Konnect is trouwens ook in een beheerde SaaS-versie beschikbaar. Deze beheerde versie is nu met de algemene beschikbaarheid van het platform naast in de Verenigde Staten nu ook in cloudregio’s in Europa en Azië–Pacific beschikbaar.

